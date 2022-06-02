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    中共設「法治副校長」管學生 陸委會：確保「聽黨話、跟黨走」

    陸委會指出，中共近年持續加強校園意識形態管控，強調「黨的領導」，「法治副校長」兼負「推動習近平法治思想的學習宣傳」，顯有擴大黨對中小學生監管力度的意圖。（資料照）

    陸委會指出，中共近年持續加強校園意識形態管控，強調「黨的領導」，「法治副校長」兼負「推動習近平法治思想的學習宣傳」，顯有擴大黨對中小學生監管力度的意圖。（資料照）

    2022/06/02 10:57

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會「大陸情勢季報」顯示，中國教育部今年公布「中小學法治副校長聘任與管理辦法」，於5月1日起實施，意在貫徹習近平「堅持法治教育從娃娃抓起」的指示，確保學生意識形態都能「聽黨話、跟黨走」。

    陸委會分析，「法治副校長」的制度並非新創，初始係以「法制副校長」的名稱，在中國部分省市的中小學校試行辦理。2001年，中共中央社會治安綜合治理委員會發布「關於進一步加強預防青少年違法犯罪工作的意見」，提出設置「法制副校長」的建議。

    2003年，中共中央社會治安綜合治理委員會更會同最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、教育部、司法部聯合發布「關於規範兼職法制副校長職責和選聘管理工作的意見」，明確規定兼職法制副校長的聘任及管理。

    2016年，中方教育部等部門專門印發文件，將「法制副校長」更名為「法治副校長」。嗣後，中方於2020年發布「法治社會建設實施綱要（2020-2025 年），強調要完善法治副校長制度，2020 年修訂的「預防未成年人犯罪法」更將法治副校長確定為法定制度。

    據統計，截至2021年底，已有1.3萬餘名法官擔任1.5萬餘所中小學校的法治副校長，也有近4萬名檢察官在7.7萬所中小學校擔任法治副校長，30多萬名公安民警擔任法治副校長。

    為進一步規範法治副校長制度，中方教育部今年爰制定「辦法」，明確規定法治副校長係由中方人民法院、人民檢察院、公安機關、司法行政部門推薦或者委派，經教育行政部門或者學校聘任，在學校兼任副校長職務，協助開展有關工作的人員，並要求每所中小學校至少配備1名法治副校長。

    陸委會強調，中共近年持續加強校園意識形態管控，強調「黨的領導」，「法治副校長」兼負「推動習近平法治思想的學習宣傳」，顯有擴大黨對中小學生監管力度的意圖。

    依「辦法」規定，法治副校長的重要職責在於「開展法治教育」，並明確此一教育的重點是「推動習近平法治思想的學習宣傳」。作為法治結合教育的制度，「法治副校長」顯然肩負在校園推廣習思想的任務，意圖擴大中共對中小學生的監管力度，以確保學生意識形態能「聽黨話、跟黨走」。

    陸委會指出，中國國務院宣布將在2035年成為「教育強國」，然而外界所看到的，卻是學術思想自由愈來愈緊縮，教育體系必須服膺「黨的領導」。此種強迫學生接受洗腦教育的作法，是否能得到已享受多年經濟繁榮與消費自由的學生、家長認同，尚待持續觀察。

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