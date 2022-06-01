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    物價飛漲遇疫情 國民黨團籲暫緩實施夏季電價

    立法院國民黨團書記長萬美玲認為，政府不該在防疫最辛苦時搶錢。呼籲政府應比照去年，暫緩實施夏季民生電費。（資料照）

    立法院國民黨團書記長萬美玲認為，政府不該在防疫最辛苦時搶錢。呼籲政府應比照去年，暫緩實施夏季民生電費。（資料照）

    2022/06/01 11:16

    〔記者林良昇／台北報導〕6月1日將開始實施夏季電費，但本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron疫情尚未降溫，物價漲幅也未趨緩，立法院國民黨團書記長萬美玲認為，政府不該在防疫最辛苦時搶錢。呼籲政府應比照去年，暫緩實施夏季民生電費。

    立法院國民黨團今召開記者會，萬美玲指出，國際原物料上漲帶動國內各項民生用品飛漲，政府卻要當壓倒人民的最後一根稻草，6月1日實施夏季電費，漲幅從13%到27%，可能讓商家成本提高，反應在物價上，讓通貨膨脹回不去。

    萬美玲指出，行政院5月26日才拍板345.6億元的紓困振興經費，同時核定同意關鍵原物料降稅或免稅，這些政策可以在疫情當下讓民眾喘口氣，但政府左手提出紓困，右手馬上漲電費，作法自相矛盾，形同在防疫最辛苦的時候對民眾搶錢。

    國民黨立委費鴻泰認為，在俄烏戰爭下，不管是油價、糧價、天然氣價格，都已快到歷史高點，勢必會影響到台灣的物價，政府不能只靠央行的提高利息抑制物價。

    國民黨立委林思銘指出，根據行政院主計總處最新統計，17項重要民生物資上漲4.41%，為87個月以來最高，俄烏戰爭造成能源價格大漲7成以上，「黃小玉」大漲25%以上，受疫情和戰爭影響，物價明顯回不去，民眾痛苦指數不斷攀升，低所得者感受特別深。

    林思銘也說，從上週開始，氣溫明顯回升，夏季正式到來，去年疫情三級警戒下，行政院依照國民黨團的提案，宣布6、7月暫緩實施夏季電費，但今年情況類似，加上物價飛漲，一旦實施夏季電費，民眾每月平均會較非夏季多繳近459元，民眾會感覺遭補一刀，帶動另一波漲價潮，物價難再回頭。

    國民黨立委鄭正鈐表示，經估計，就算不含在家上班、上課的民眾，當下有將近100萬人在居家隔離，要在家用電，加上疫情造成民眾所得受影響，希望台電不要落井下石，政府要苦民所苦，暫緩實施夏季民生電費調漲，幫助約1千萬用電戶。

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