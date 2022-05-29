藍委記者會稱「全台都是郭彥均」 要到刑事局自首

國民黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲等人，29日在立法院召開「很多孩子都走了！不是假消息！蔡政府恐嚇人民！囂張橫行霸道！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/29 10:49

〔記者林良昇／台北報導〕藝人郭彥均分享貼文提及「看到這麼多孩子就這樣走了」，並有19個臉書粉專貼文集中時間發布文章，貼文內容完全相同，遭質疑有心人操作，行政院長蘇貞昌表示，這種不實的謠言，內容相近、類似，都有相近的團體，將究責查辦。國民黨團今則將焦點導向「多少孩子才算多」，還到刑事局自首，稱「全台都是郭彥均」。

立法院國民黨團今召開記者會聲援郭彥均，立院黨團總召曾銘宗認為，很多孩子都走了是事實不是謠言，國民黨團覺得小朋友好可憐，「郭彥均叔叔」幫忙出聲、抱不平都不行，還要被移送法辦，拜託所有小朋友、大朋友出來評評理，國民黨團看不下去，會到刑事局自首，請把立委移送法辦，比照郭彥均。

請繼續往下閱讀...

立院國民黨團書記長國民黨團萬美玲砲轟，蘇貞昌和衛福部長陳時中的言論充分展現出官僚冷血。任何一個孩子失去生命都會讓人痛徹心扉，動用國家機器打壓異己，甚至要究責調查，今天打壓郭彥均，還有千萬個郭彥均，如果要法辦郭彥均，就把立委一起辦。

國民黨立委林思銘說，郭彥均的臉書引起國家機器出征，打壓言論自由的行徑，凸顯政府防疫無能。蘇貞昌忘了過去自己曾是人權律師，對人民對政府提出的批評，居然惱羞成怒要求法辦，完全失去作為行政院長該有的高度跟格局，對不起過去為了捍衛言論自由打拚的民進黨前輩。

國民黨立委林奕華質問蘇貞昌「多少孩子才算多？」新加坡可以做到兒童死亡0，台灣兒童染疫死亡率是日本10倍、韓國8倍，難道要50個、100個才算多嗎？難道台灣進入「類戒嚴」狀態，沒有言論自由了嗎？

國民黨立委洪孟楷表示，今天全台都是郭彥均，要辦就全部一起辦，請蘇貞昌不要只是解釋，蔡英文總統、蘇貞昌應公開道歉，若沒有公開道歉，國民黨會持續有動作。

國民黨立委鄭正鈐則說，蘇貞昌還有良心嗎？防疫無能欲蓋彌彰，引起全社會公憤，在網軍全面攻擊下，郭彥均道歉刪文，台灣人民連抒發心情的自由都沒有，國民黨要力挺郭彥均，力挺言論自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法