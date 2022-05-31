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    藍委批蔡總統4/6邀高、桃市長預告疫情將爆發 卻未通知雙北

    國民黨立法院黨團31日舉行「很多孩子都走了 誰負責？」記者會。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團31日舉行「很多孩子都走了 誰負責？」記者會。（記者廖振輝攝）

    2022/05/31 15:10

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團總召曾銘宗今質疑，蔡英文總統今年4月6日邀高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人到官邸討論疫情，未邀雙北市長，是早知道疫情要爆發，卻沒有告知台北、新北加強防疫﹔疫情至今，沒有官員出來道歉，但國民黨團已不稀罕。

    立院國民黨團加強透過「很多孩子都走了」發動攻勢，今再召開記者會砲轟政府，曾銘宗說，蔡總統4月6日在官邸召開防疫會議，預告「疫情將會大規模爆發」，當時邀集了高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦，就是不見疫情嚴峻的雙北市長，防疫看顏色，國民黨團再次強烈譴責。

    曾銘宗質疑，當時的防疫會議中已經預告「疫情將會大規模爆發」，政府卻隱匿實情，沒有告知相關縣市首長加強防疫，有無法律責任？呼籲監察院和檢調主動介入調查。

    曾銘宗砲轟，「很多孩子都走了」民進黨政府沒有一個官員出來向全民道歉，但國民黨團已不稀罕蔡總統、行政院長蘇貞昌出來道歉，因為他們的道歉一點都不值錢。

    國民黨立委謝衣鳯表示，蔡總統4月6日宣布「與病毒共存」，但台灣僅剩莫德納疫苗可用，食藥署在4月17日給莫德納EUA，提供6到11歲兒童接種﹔到了4月28日，食藥署才通過輝瑞兒童疫苗的EUA，給5到11歲接種，沒有及早做準備，也不聽國民黨團的呼籲，難道不用負責？

    國民黨立委洪孟楷批評，國人最無法諒解的是，指揮中心已經是「翻書考試」、「看書考試」，甚至其他國家都考過的題目，原封不動、半年後才考的題目，竟然還考不及格、考得荒腔走板。

    洪孟楷提醒，美國FDA正在考慮、討論針對5歲以下孩童、嬰幼兒發EUA給輝瑞疫苗和莫德納疫苗，指揮中心應開始計畫針對5歲以下孩童、嬰兒施打疫苗的接種，不再搞政治鬥爭、滿腦子只想選舉，請多做一點正事。

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