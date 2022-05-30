藍委議場灑千元玩具鈔 抗議國務機要費除罪化修法

國民黨立委於議場內灑落千元玩具紙鈔。（記者謝君臨攝）

2022/05/30 09:43

〔記者謝君臨、林良昇／台北報導〕立法院本會期將近尾聲，今（30）日原排定處理多項議案，處理時程一路排到晚上8點，但國民黨團因不滿攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1」也排入今日議程，上午7點半就就場佔領議場主席台。截至上午9點35分，目前僵局仍持續，國民黨立委高喊「反對貪污除罪化到底」，稍早更如法炮製日前於財政委員會中的橋段，於議場內灑落千元玩具紙鈔。

截至上午9點半，目前民進黨立委已奪回主席台最上面一排，國民黨立委則盤據在下層及主席台周邊，手舉「貪污除罪，反對到底」、「很多小孩、老人走了，蔡英文只想著幫阿扁除罪」等標語，並持續高喊「反對貪污除罪化到底」。稍早更於議場內灑落千元玩具紙鈔。

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國民黨團總召曾銘宗受訪表示，目前在確診、死亡創新高時機點上，民進黨要為前總統陳水扁的國務機要費除罪化，時機上不適合，把全民健康和防疫放在哪？將要求民進黨團把會計法修法草案撤下，才會讓議程繼續進行。

他說，國務機要費跟首長特支費性質完全不一樣，一年高達數千萬元，與首長特支費一年僅幾萬元差很多，於理、於情、於法現在都不應除罪化；希望民進黨團抽掉攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，否則不排除占領主席台2天，直到這個會期（5月31日）結束。

曾銘宗說，早上的確有推擠，但現場沒有看到流血，國民黨立委洪孟楷推擠中頭也撞到牆壁，稍早已有冰敷。

鄭運鵬稍早於臉書貼出多張照片，表示國民黨團一早就佔領主席台，洪申翰雖然先坐住主席台，但是被國民黨立委拉扯濺血，連口罩也沾到血跡，發生衝突的時間大約是上午7時30分，後續要怎麼處理，會再跟黨團總召柯建銘討論。

洪申翰則說，今天院會要處理國營事業預算和其他民生法案，他比較早到議場，看到國民黨立委突然要佔領主席台，自己不讓他們佔，因此發生拉扯，過程中他被拉下主席台，左手割傷，但無大礙。

藍綠立委在立法院議場內爆衝突。（記者羅沛德攝）

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