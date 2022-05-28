國民黨團控：特別預算用在防疫不到2成 沒用在刀口

立法院國民黨團總召曾銘宗、立委林德福開記者會質疑，8400億元特別預算僅17.5%、1466億元用於防疫工作，根本沒用在刀口上。（國民黨團提供）

2022/05/28 12:45

〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情延燒，立法院國民黨團總召曾銘宗、立委林德福今開記者會質疑行政院及中央流行疫情指揮中心，8400億元防疫特別預算僅17.5%、1466億元用於防疫工作，根本沒用在刀口上，要指揮中心回歸防疫本業，並點名衛福部長陳時中不要老想著選舉。

曾銘宗表示，立法院通過防疫紓困預算及4次追加合計高達8393.39億元，立法院朝野黨團對於行政院的要求完全「要錢給錢、要人給人」，特別預算可以跨機關、跨科目，但真正用在防疫工作僅1466億元、佔17.5%，如果防疫做好，紓困振興就不需要太多經費，民進黨政府根本就是本末倒置，審計部必須嚴格查帳。

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曾銘宗也直指政府給藥太慢，5月20日至26日一度從8.2%提高到11.2%，卻又降回8.1%，離15%合理給藥率還有一大段距離，請民進黨政府不要害死人，只提供5劑快篩給0-6歲孩童也根本不夠用，應在疫情高峰期免費提供給全民。

曾銘宗批評，外傳陳時中7月將投入台北市長選舉，在疫情嚴峻下還有心思想選舉？沒有追究法律責任、怠忽職守移送監察院彈劾就已經很不錯了，呼籲全民睜大眼睛，無論陳時中部長到哪個縣市參選，要用手上選票唾棄他。

林德福批評，各項防疫工作都慢半拍，缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺口服藥，現在又再發生家長抱著12歲以下孩童排隊打疫苗還不一定打得到，行政院近期又要花300多億元紓困，如果防疫做到位，還需要花這麼多錢在紓困上嗎？呼籲指揮中心盡速回歸本業。

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