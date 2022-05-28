郭彥均分享對話「這麼多孩子走」惹議 蔣萬安：民眾心裡話都不能說？

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，對方指稱醫院情況很慘、這麼多孩子就這樣走了，引發造謠爭議。國民黨台北市長參選人蔣萬安（見圖）今質疑，難道民眾心裡話都沒辦法說了嗎？（記者方賓照攝）

2022/05/28 10:49

〔記者陳昀／台北報導〕藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，對方指稱醫院情況很慘、這麼多孩子就這樣走了，引發造謠爭議。國民黨台北市長參選人蔣萬安今質疑，難道民眾心裡話都沒辦法說了嗎？痛斥政府超前部署都是謊言、事後補救荒腔走板，紓困政策更是不食人間煙火。

蔣萬安上午應邀到松山霞海城隍廟發送6000劑快篩試劑，針對郭彥均一事，蔣萬安質疑，難道現在民眾心裡話都沒辦法說了嗎？大家對這次疫情，特別幼兒染疫重症甚至不幸死亡的案例都非常心痛，身為家長看到這樣的新聞，心痛、焦慮、不安，難道決策官員無法理解嗎？

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對於前交通部長林佳龍公布「首都12大政策願景」，被解讀為爭取參選台北市長起手式，蔣萬安回應，疫情當下，國人關心政府能不能做好防疫，並痛批政府針對這波疫情沒有做好任何準備，就放任民眾跟病毒共存，超前部署都是謊言，事後補救更是荒腔走板，民眾只能靠民間力量自救，從一早這麼多民眾排隊領快篩可看出相關物資不足，希望政府因應基層需求提出對策。

中央流行疫情指揮中心宣布免費提供0歲到6歲幼兒每人5劑家用快篩試劑，蔣萬安表示，這波疫情有12萬名孩童染疫，10歲以下重症死亡比例高達10萬分之5，超過韓國、新加坡、日本，自己4月底已公開呼籲提供免費快篩，卻直到昨天才看到相關政策，現在補救遠遠不足，呼籲政府即刻提高兒童疫苗施打覆蓋率、確保兒童醫療量能、持續穩定提供兒童免費快篩，甚至評估唾液快篩。

被問及防疫沒做好、衛福部長陳時中是否不應參選台北市長？蔣萬安說，民眾自有判斷，地方基層受衝擊非常大，接下來更要關心產業紓困振興，先前經濟部行銷補助方案，很多店家已經繳不出房租薪資，政府卻要他們先貼錢提供優惠、再讓政府補貼一半，這完全是不食人間煙火，希望即刻調整，趕快向急需幫助的行業伸出援手。

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