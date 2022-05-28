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    郭彥均稱「看到這麼多孩子走」引譁然 蘇貞昌：操作痕跡很明顯要查辦

    藝人郭彥均日前臉書分享文引起譁然，行政院長蘇貞昌表示，這種不實謠言有很明顯的操作痕跡，將加以咎責、查辦。（記者凃盈如攝、臉書，本報合成）

    藝人郭彥均日前臉書分享文引起譁然，行政院長蘇貞昌表示，這種不實謠言有很明顯的操作痕跡，將加以咎責、查辦。（記者凃盈如攝、臉書，本報合成）

    2022/05/28 10:21

    〔記者凃盈如／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天出席全國文化會議，會前接受媒體堵訪。針對藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，引起譁然，遭網友攻擊。對此，蘇貞昌表示，這種不實謠言內容相近，有很明顯的操作痕跡，非常不法、不宜，更對辛苦的防疫工作不尊重、引起社會恐慌，將加以咎責、查辦，也呼籲國人不要輕信，更不要亂傳未經查證的假消息。

    另有媒體提問，針對昨天宣布0至6歲孩童可以領5劑快篩免費試劑，但指揮中心新聞稿中提到「2歲以下幼童不能使用」，受到外界質疑為什麼要發放不能用的快篩，並遭到在野黨批評，認為「防疫物資不應該成為斤斤計較的施捨。」

    蘇貞昌對此回應，先前快篩實名制上路時，就准許孩童領取，雖不宜用在0至2歲兒童，但領取的家長可以使用，家長有保護也等於保護兒童，希望大家一起做好防疫，也希望讓民眾都可以掌握相關的物資。他進一步表示，行政院更是要針對相關需要熱區給予更多支援，包括地方政府、中低收入戶、長照機構，甚至0至6歲的幼兒童等，都可以領取快篩，希望大家都可挺過防疫最關鍵的戰役。

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    行政院長蘇貞昌（中）今出席「全國文化會議」，針對快篩、防疫相關議題回應。（記者凃盈如攝）

    行政院長蘇貞昌（中）今出席「全國文化會議」，針對快篩、防疫相關議題回應。（記者凃盈如攝）

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