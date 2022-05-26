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    國民黨：海外國人投票權恐遭剝奪 政府應維護國民投票權益

    國民黨大陸部主任林祖嘉。（資料照）

    國民黨大陸部主任林祖嘉。（資料照）

    2022/05/26 13:57

    〔記者施曉光／台北報導〕中國全國台企聯25日發表文章稱，目前台灣政府除「離境2年移出戶籍」規定外，近期又聲稱被移出戶籍者如不能提前4個月回台辦妥戶籍恢復手續，將不能行使今年11月選舉投票權，國民黨大陸部主任林祖嘉今日表示，認同「選民的投票權不容變相剝奪」，他並呼籲政府在非常時期應有變通作法，讓所有海外國人都能以相對簡便的方式履行自己的公民義務，這也是一個民選政府應盡的責任。

    林祖嘉呼籲政府，疫情不是這些海外國人造成的，長期未能返台也非他們所願，非常時期應該要有更加變通的作法和提出便民措施才對，國民黨建議研議提供海外國人因出境滿2年遭除籍，且欲於今年底返台投票者，提前透過線上登記或委託在台親友協助向其最後遷出國外時之原戶籍地鄉（鎮、市、區）戶政事務所申請選舉人登記。

    他強調，相信類似政策可以同時兼顧防疫、便民和民主，應該是所有熱愛台灣的海外國人和願意為民服務的民選官員所樂見才是。

    林祖嘉指出，近2年多來疫情在全世界蔓延，兩岸的疫情也此起彼伏，再加上隔離檢疫措施的相關規定，不僅造成額外的經濟負擔，同時也嚴重影響既有的跨國移動和來往，廣大海外國人親朋好友及家庭都在台灣，但因須兼顧海外事業或學業，同時還要配合政府的防疫政策，本身就已經十分困難，長時間未能返台實屬情非得已，若因此就將其移出戶籍，或甚至以此為由限制其公民權，不但不近人情，而且也不是一個民主自由社會該發生的事。

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