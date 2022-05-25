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    張善政突襲！「路過」桃園市議會 禮物卡片「全被拒收」

    國民黨提名張善政「空降」參選桃園市長，引發黨內不滿。（資料照）

    國民黨提名張善政「空降」參選桃園市長，引發黨內不滿。（資料照）

    2022/05/25 19:59

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨提名前行政院長張善政「空降」參選桃園市長，引發黨內不滿，桃園市議長邱奕勝更退出黨務群組抗議。張善政昨日原預計赴桃園市議會拜會，疑似因溝通不周緊急取消。豈料張善政今（25）日下午又突襲拜訪桃園市議會，但不僅人沒見到，連禮物、卡片也通通被拒收。

    綜合媒體報導，張善政今下午4時許突前往桃園市議會要拜會邱奕勝，抵達後先由助理遞上端午節賀禮，希望轉交給邱奕勝，但議會人員表示「不用這麼客氣」而拒收，接著張善政又親自拿著禮物和卡片到服務台，希望轉送給議長，議會人員也僅說「謝謝你，端午節快樂」，仍遭拒收。

    張善政受訪表示，如果他到了桃園，卻過議會門而不入，覺得有些失禮，原本想說議長不見沒關係，就把禮物留下，但既然有顧慮，他也都了解，禮物就帶回去有機會再送，祝議長端午節快樂的心不變。至於卡片內容為何，張善政說，議長沒收就不便透露了。

    知情人士指出，其實今天上午張善政的助理已經先到議會，詢問下午能否與議長見面，但議長上午開完會後就前往中壢，拜訪前台北市議員羅智強，後面也有其他行程，請張善政擇日再來，不料張善政下午還是出現在議會，讓議會人員相當錯愕。

    張善政今天也拜會了立委萬美玲及魯明哲，展開「破冰」之旅。對於提名風波，魯明哲在臉書發文表示，建議張善政和國民黨主席朱立倫要拿出最大誠意，盡快與邱奕勝、羅智強及立委呂玉玲等人溝通，才能贏得大選。

    張善政昨日原預計拜訪桃園市議長邱奕勝（圖），隨後緊急取消；今日再度突襲拜訪桃園市議會，仍吃下閉門羹。（資料照）

    張善政昨日原預計拜訪桃園市議長邱奕勝（圖），隨後緊急取消；今日再度突襲拜訪桃園市議會，仍吃下閉門羹。（資料照）

    張善政今天也拜訪立委萬美玲（左）及魯明哲（右），展開「破冰」之旅。（擷取自魯明哲臉書粉專）

    張善政今天也拜訪立委萬美玲（左）及魯明哲（右），展開「破冰」之旅。（擷取自魯明哲臉書粉專）

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