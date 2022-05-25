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    「綠白合」？和總統互動好 黃珊珊：只要對市民好都能合作

    外界好奇是否可能在選舉上面是否可能「綠白合」，黃珊珊表示，防疫沒有顏色，為民謀福利任何人都可以合作。（北市府提供）

    外界好奇是否可能在選舉上面是否可能「綠白合」，黃珊珊表示，防疫沒有顏色，為民謀福利任何人都可以合作。（北市府提供）

    2022/05/25 18:44

    〔記者楊心慧／台北報導〕為了解第一線防疫狀況，總統蔡英文昨（25）日訪視台北榮民總醫院，由於台北市長柯文哲確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）隔離中，副市長黃珊珊代表市府出席陪同，兩人互動良好，外界好奇是否可能在選舉上面是否可能「綠白合」？黃珊珊今表示，防疫沒有顏色，為民謀福利任何人都可以合作。

    黃珊珊昨向蔡總統反映2大問題，分別是法傳系統、民眾領取抗病毒藥物，盼中央協助；蔡英文回答，前者已在改善中，後者則涉及專業醫療，需請指揮中心加以討論。

    黃珊珊今下午出席台北市防疫記者會，媒體詢問昨和總統互動良好，在選舉上是否有合作機會？黃珊珊表示，她代表市長和台北市民到北榮接待總統，也趁機會反映給總統地方的需求，給第一線同仁加油打氣是她的工作，防疫沒有顏色，為民謀福利任何人都可以合作，只要對台北市民好的，都可以合作。

    針對接下來的選舉規劃、是否辭職參選，黃珊珊表示，把市民照顧好是她的工作，也是她的責任，把市民照顧好就是最好的準備，在工作上拿出成績來就可以贏得信賴。

    黃珊珊強調，現在最重要的是台北市有22萬的確診個案，現在每天還有8.9千人確診，她從早到晚關心的都是疫情、不是選情，很多民眾都還在驚慌失措，尤其學校還在停課，疫情還在高峰期，家長還擔心孩子，更多人擔心家中長輩的高風險，台北市還有很多重要事要做，選舉不該凌駕於人民，先把該做的事情做好，就是最好的準備。

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