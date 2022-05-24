蔣萬安將代表藍營出征 林佳龍擬「12大市政願景」盼搶綠營先機

前交通部長林佳龍悄悄完成「大台北首都圈12大市政願景」市政白皮書，近日將發表，希望在民進黨內台北市長提名仍不明朗之際，搶得先機。（資料照，記者陳心瑜攝）

2022/05/24 19:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨中常會明將提名立委蔣萬安參選台北市長，民進黨方面，衛福部長陳時中被視為熱門人選，前交通部長林佳龍也積極準備。據悉，林佳龍這段時間則已悄悄完成「大台北首都圈12大市政願景」市政白皮書，並將在近日發表，希望綠營台北市長提名仍不明朗之際，搶得支持先機。

據了解，林佳龍結合台灣智庫並邀請專家學者，草擬大台北首都圈12大市政願景，包括國土規劃、交通網路、疫後經濟、空間正義、數位治理、韌性防災、流域文化、生養照護、人才創新等十二大主題。

請繼續往下閱讀...

相關人士指出，專家學者認為，首都圈擁有雙空港雙海港、基礎的高鐵台鐵軌與捷運路網、高快速公路網，車流與物流的便捷公路。首都圈軌道系統計畫，台北市作為首都圈的核心區與驅動前的引擎，必須主動整合出以首都圈共好的軌道及公共運輸路網計畫，善用中央政府資源，以使用者無縫運輸觀點進行跨縣市間交通網建設計畫。

針對困擾市民已久的內湖交通問題，相關人士表示，而具體計畫上，為了內湖交通，林佳龍找了內湖在地科技廠商、交通顧問公司、交通界教授，針對都市計劃、員工居住地等背景，進行了多次分析討論，最後提出二年內延伸松山新店線往北在內科設置三站，和文湖線港墘站交會，能比較快速用重運量紓解交通。當然，短期內包括高速公路匝道路肩取消、上五楊高架轉向管制等細節，都已經具體定案陸續提出。

至於疫後經濟，林佳龍則在台北產業創新與人才培育方面，聚焦五大產業，提出首都經濟539計畫。聚焦金融業，運輸倉儲物流，會展，生技醫藥與照護，以及資訊服務業等五大產業，以「整合首都圈內循環創新環境，「打造利基型數位服務國家隊」，「加強營運與技術人才國際鏈結」為三大策略主軸，提升台北在首都圈產業發展的支持角色。

台灣智庫則分析，Covid-19疫情進入新常態後，二年來潛在的台灣金融危機及中小企業的經濟與財務危機，隨著銀行利率與寬限期的變化，無法數位轉型的產業與企業體將在今年陸續發生倒閉，並進入裁員潮，市民將面對失業潮，更多的脫北者將陸續出現，台北首都圈的政府應該能夠整合公股銀行、金控公司以政府帶頭消費、寬限放款額度與寬限期限，提早啟動重建計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法