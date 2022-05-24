蔡英文視察北榮 黃珊珊趁機反映這2大問題

台北市副市長黃珊珊陪同視察北榮時，向總統蔡英文反映法傳系統、民眾領取抗病毒藥物等兩大問題，盼中央協助。（取自華視直播）

2022/05/24 19:07

〔記者羅綺／台北報導〕為了解第一線防疫狀況，總統蔡英文今日下午訪視台北榮民總醫院，陪同的台北市副市長黃珊珊陪向蔡總統反映2大問題，分別是法傳系統、民眾領取抗病毒藥物，盼中央協助。蔡英文則回答，前者已在改善中，後者則涉及專業醫療，需請指揮中心加以討論。

台北市長柯文哲確診，蔡英文訪視北榮行程改由副市長黃珊珊陪同。黃珊珊於會中向蔡英文反映2件事情，一是法傳系統錯誤，無法及時開立居隔書，導致民眾每天打電話至區級關懷中心，造成同仁壓力龐大。她已向醫福會執行長王必勝反映過，目前正在改善作業，希望將來可以讓第一線同仁好好照顧確診者，而不是忙於繁瑣的行政流程。

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黃珊珊說，第二件事情是要感謝中央聽到「快篩陽有症狀就認定確診」，這部分中央預計最快週四上線，目前台北市政府正在進行演練，但碰到65歲以下民眾想要拿抗病毒藥物，希望中央可以幫忙陳述，否則將來各大篩檢站都會面臨一樣問題，民眾可能會質疑「為什麼中央開放全民領藥，但醫院卻沒有開藥」，這點需要先替第一線人員說清楚。

黃珊珊指出，接下來「拿藥」將成為地方政府能否讓疫情穩定的重要關鍵。台北市政府已於上週開始演練，希望各大防疫急門診、車來速都可拿到抗病毒藥物；她也再次代表柯文哲感謝總統對地方的關心，中央、地方不會分彼此，台北市疫情現在稍有趨緩，希望能繼續維持、將R0值降低。

黃珊珊也說，疫情間有很多問題被掩蓋，台北市今天開始啟動未來的紓困計畫，包括台北捷運運量掉了4成6，各行各業可能都會受到很大影響，加上醫護人員最近真的太累，而中央、地方在疫情後要一起做紓困，希望大家同心協力度過難關。

蔡英文則回應，疫情紓困方面，行政院已在討論；經濟部正在研擬對餐飲業者的紓困計畫，會看整個防疫預算是否足夠支應。但她也坦言，現在的防疫預算「滿緊張的」，不過政府會從其他地方找預算來支援，她強調，該照顧國人的地方，都會盡其可能的照顧。

關於法傳系統的問題，蔡英文說，已接獲許多反映，現在行政院壓力很大，希望能讓法傳系統速度更快。

至於快篩陽即確診，蔡英文表示，這是專業的醫學問題，很多人染疫後焦急得期盼儘速拿到藥物，但指揮中心有其標準，是否能既在醫學範圍內，有能降低民眾心理上焦慮，後續還邀請指揮中心再討論。

蔡英文強調，政府不是捨不得花錢，再多的錢只要值得、需要就會花，但事關用藥，需要依照醫療標準來做。

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