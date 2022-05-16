8400億防疫預算 國民黨團轟︰沒花在刀口上、執行率也不彰

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右二）、書記長萬美玲（左二）、副書記長謝衣鳯（右一）等人16日舉行「8400億用去那裡？缺疫苗、缺快篩、缺藥品～校園防疫一團亂！」記者會，痛批政府的超前部署都是口號。（記者廖振輝攝）

2022/05/16 16:07

〔記者林良昇／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續處於高原期，立法院國民黨團今砲轟校園防疫政策鬆緊不一，中央地方有落差，防疫物資缺乏，但依據特別預算的防疫經費，用於防治的特別預算僅佔17.5%，根本沒花在刀口上，連執行率也不彰。

立法院國民黨團今召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」追加到8393億元，國民黨團幾乎沒有刪除預算，全力支持，甚至還讓該預算可以跨機關、跨科目挪用，給予最高彈性，但許多錢都沒用在刀口上，攸關疫情防治的經費才1466億元，僅佔整體的17.5%。

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立院國民黨團書記長萬美玲批評，各縣市地方防疫物資缺乏，指揮中心和教育部的校園防疫政策，也是一變再變，無論是家長、老師和學校行政人員都無所適從。尤其是教育部九宮格政策一出，更突顯防疫政策毫無頭緒，防疫物資也不齊全。

國民黨立委謝衣鳯指出，根據主計總處資料顯示，衛福部1800億元防疫特別預算到今年4月30日為止，用於防治約1400億元、用於紓困400億元，其中包括防疫、健保資訊設置、硬體設備購置等，累計執行率只有58%，49億元設置社區篩檢站，僅使用11億元，執行率只有22.4%。

謝衣鳯認為，指揮中心根本就沒有好好使用預算，甚至在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中有所謂的「霸王條款」，指揮中心指揮官陳時中集所有權力與預算於一身，卻不願給確診者用藥、不給病房、不整合資源，呼籲衛福部有足夠預算，就趕快辦事。

國民黨立委鄭正鈐說，校園內疫情嚴重，教育部只叫家長自主應變，快篩不足，國民黨團要求教育部必須提供每位學生1人至少1劑，最好是2劑快篩劑的存量，盡速落實防疫預算使用，至少讓校園有個安全的環境。

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