嫌快篩劑100元太貴 國民黨轟台灣政府無能、指揮中心「扭曲事實」

國民黨文傳會4日召開「防疫監督平台：當陳時中無法控制臺灣疫情？！」記者會。（記者張嘉明攝）

2022/05/04 10:56

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「防疫監督平台：當陳時中無法控制台灣疫情？！」記者會，該黨副秘書長王育敏指出，美國、英國、新加坡甚至香港政府都免費提供快篩試劑給人民，反觀台灣政府卻要向人民索取每劑100元，與人民斤斤計較，這不是無能，什麼才是無能？「美、英政府真的比台灣政府強多了！」

王育敏表示，台灣快篩試劑混亂的情況，可以用又貴又買不到形容，但昨天防疫指揮中心竟然發出新聞稿宣稱，台灣的快篩試劑沒有比較貴，這完全是扭曲事實，美國政府免費送了5億劑給人民，英國政府讓人民每週可以免費申請2份，台灣政府卻要向人民索取每劑100元，「美、英政府真的比台灣政府強多了。」

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她強調，政府的確在賺人民的錢，當然就比其他國家貴，在香港、法國、德國都有價格低於100元的試劑，當美、英、新加坡甚至香港有免費提供，台灣政府為何不能提供？卻要人民排隊購買，政府與人民斤斤計較，這不是無能，什麼才是無能？

藥師沈采穎表示，政府要求每一家藥局每天配發78份快篩試劑，現在藥師都已經炸鍋，揚言再不改善，要去爆料公社爆料，她指出，過去每週五藥局收到貨，隔週一就會發放，但週五明明沒有收到貨，電腦庫存卻一樣登記進帳78份，民眾在快篩試劑地圖上看到有貨，因而質疑藥局不發放，造成藥師與民眾的衝突。

沈采穎說，快篩實名制是錯誤政策，應該廢掉，這個政策讓很多人買不到快篩，反而都流入一些不需要的人的手裡，國外有很多豐富經驗，台灣政府卻不參考照辦，而且同樣的快篩試劑在香港只賣67元新台幣，台灣價格是否太貴，大家都心知肚明。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠指出，防疫指揮官陳時中與蔡政府防疫存有4大弊端，中央扯地方政府後腿、未正確發揮快篩功能、部署無方民眾苦難言，以及給藥流程太慢增加枉死，國民黨主張應建立垂手可得的快篩機制，陽性個案早期給藥、減少中重症，並給予兒童疫苗接種適當補助，中央、地方應一條心齊抗疫。（11:25更新）

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