國民黨批快篩實名制貴遭打臉 林楚茵：應改名「巨嬰黨」

民進黨立委林楚茵引用經濟部數據，強調台灣的快篩劑價格並未較貴。（記者謝君臨翻攝）

2022/05/04 20:27

〔記者謝君臨／台北報導〕對於國民黨批評國內快篩實名制比國外貴，經濟部整理各國快篩零售價，其中台灣售價遠低於德國、日本2、3倍之多。對此，民進黨立委林楚茵表示，這就是國民黨一貫的「刁民模式」，從口罩、國產疫苗，再到快篩實名制，「國民黨根本應該改名為『巨嬰黨』，都是拿片面資訊在誤導民眾、興風作浪！」

「一張表狠打臉國民黨」經濟部公布主要國家快篩劑價格，其中不論是羅氏或亞培，台灣售價均低於新加玻、泰國、德國、美國與日本。林楚茵說，看看經濟部整理的各國快篩零售價，台灣售價已經遠低於德國、日本2、3倍之多，台灣針對確診者或居家隔離者還免費提供！

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林楚茵批評，吵完口罩和疫苗後，國民黨又有最新力作：「為什麼實名制比國外貴？把民眾當盤子？」2020年吵口罩限購一片8元太貴，2021年吵國產疫苗太貴、罵政府為什麼只買AZ不買莫德納，2022年吵快篩實名制一盒100元太貴。國民黨根本應該改名為「巨嬰黨」，都是拿片面資訊在誤導民眾、興風作浪！

林楚茵奉勸國民黨，不要再當刁民帶頭亂台，全民都在專心防疫，醫護努力超過2年，拜託國民黨別造謠扯後腿！政府的原則一直都是以合理的價格及最有效率的分配，來做防疫物資的發放，運費、人力成本各國不同，日常用品小至衛生紙、大至家具，哪一樣東西在不同國家可以找到一樣的價格？

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬則說，指揮中心沒有必要去買貴，廠商也不會去發國難財。不同劑型、技術與標準的快篩價格一定會有所不同，甚至不同時間背景買的快篩價格也會不一樣，有些人拿去年買的快篩，要求今年要一樣的價格，指揮中心也不是在多重宇宙裡工作，可以去買和去年一樣的價格和產品。

鄭運鵬表示，希望國人能夠信任指揮中心與政府，大家可以善意提供便宜貨源，但對於不清楚時間點、來源的試劑價格，以訛傳訛質疑台灣的快篩賣太貴，讓指揮中心每天大量澄清，這對疫情並沒有幫助。

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