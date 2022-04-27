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    居隔「3+4」上路 國民黨問這「三寶」何時到？

    國民黨召開記者會，批居隔「3+4」問題一籮筐。（記者林良昇攝）

    國民黨召開記者會，批居隔「3+4」問題一籮筐。（記者林良昇攝）

    2022/04/27 11:48

    〔記者林良昇／台北報導〕中央流行疫情指揮中心宣布居隔「3+4」政策因應疫情發展，國民黨今表示，「3+4」政策問題一籮筐，指揮中心要提出解方，而不是放任亂象，提醒疫苗、快篩、藥物是因應新政策的「三寶」，應做充足準備，守護醫療量能。

    國民黨今召開記者會質疑居隔「3+4」新政策，文傳會主委王育敏批評，「3+4」政策讓社會一團混亂，問題一籮筐，有人力少、欠周延、風險高、監督難、快篩缺等五大問題，指揮中心要提出解方，而非放任亂象存在。

    國民黨前立委、台灣預防醫學學會理事長陳宜民認為，「3+4」沒有學理依據，病毒不可能3天就不存在，若希望壓平曲線顧及醫療量能，更不該使用「3+4」，可能讓疫情上升，醫療量能可能崩潰。

    國民黨前立委、副秘書長李彥秀表示，國外使用「3+4」政策是因為有足夠工具，歐美不缺疫苗、快篩、藥物，但台灣缺這「三寶」，蔡英文總統說離病毒越近要越冷靜，但推出「3+4」政策，國外返台旅客登機、落地卻都要PCR還要「10+7」，這樣的「神邏輯」讓外界摸不著頭緒。

    李彥秀質疑，衛福部長陳時中稱5月份有機會拿到輝瑞BNT的兒童疫苗，「是政治承諾還是安撫家長的藉口？」家長想知道到底等不等的到？是否有選擇機會？

    國民黨醫療委員會主委蔡明忠則批評，醫師到主持人周玉蔻採檢的事件，是讓醫生去爲特定人士和特定廠所檢查，在醫療界觀感很差，在醫療量能緊繃下，不是好的示範。

    蔡明忠認為，疫情發展到當下，中、重症及死亡未來會發生，最不希望看到的是如同香港的曲線，今天的防疫措施都侍衛了減少中、重症和死亡率，民眾清楚要自主健康管理，但也要問政府有無藥物、醫療量能否幫忙渡過危機。

    王育敏說，居隔「3+4」匆促上路，還可能是行政院長蘇貞昌下達的指令，對於各縣市政府提出的問題沒有幫忙解決，民眾還買不到快篩試劑，都是政府無能造成的。

    王育敏也指出，外傳陳時中5月要出國參加WHA週邊會議，若此事為真，很離譜，呼籲陳時中身為指揮官，不該丟下工作還到國外，有失指揮官的職責。

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