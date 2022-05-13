彰縣升都被打槍 王惠美酸：選舉就說決戰中台灣、選後馬上忘

彰化縣長王惠美（右）今帶一級主管列席內政部審查彰化升都最後一次小組會議。（縣府提供）

2022/05/13 13:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕內政部今召開彰化縣改制直轄市計畫最後一次審查小組會議，審查結論建議行政院不同意改制為直轄市，換言之，彰化縣爭取升格在內政部就被打槍了，會後，彰化縣長王惠美被媒體問及對今日的審查結果抱持態度「樂不樂觀」，王惠美不正面答是與否，她帶著感慨和酸語無奈指出，「每次選舉都說決戰中台灣，彰化贏台灣就贏，選後馬上忘記彰化，希望長官看得到彰化的努力，給彰化機會。」

議會今定期會，王惠美為了親自列席審查小組會議，請假由副縣長林田富代理列席備詢，她自己則親自大陣仗地帶著9位相關業務的一級主管北上與會，改由副局處長列席議會備詢台。

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王惠美會後受訪指出，審查小組委員提出升都問題相當廣泛，列席局處長早有準備，完整且充分回應，大家都很努力盡量爭取升都的機會，現場氣氛也都很好。

媒體進一步追問，對審查結果樂不樂觀與否？王惠美停頓了一會說，針對問題該答都有答了，不過，今天升都也不是委員說過就過、說不過就不過，最後牽涉行政院到底核不核准的問題，縣府團隊已盡全力爭取，彰化有太多機會都錯過了，希望中央給機會讓彰化升都。

王惠美說，內政部審查小組會議結果送行政院之後，行政院可以3天核准也可3個月，甚至更久，時間看行政院，她很希望長官們看得到彰化的努力，不要每次選舉都說決戰中台灣，彰化贏台灣贏，選後馬上忘記彰化，彰化的努力全被掩蓋掉。

彰化議會今定期會，縣長王惠美為了親自列席審查小組會議，請假由副縣長林田富代理列席備詢，她自己則親自大陣仗地帶著9位相關業務的一級主管北上與會。（縣府提供）

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