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    首頁　>　政治

    彰化縣升格直轄市夢碎 內政部：審查小組建議不予同意

    內政部今日召開彰化縣改制直轄市計畫審查小組會議，經出席委員綜合討論後達一致共識，認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市。圖為彰化地標八卦山。（資料照，本報合成）

    內政部今日召開彰化縣改制直轄市計畫審查小組會議，經出席委員綜合討論後達一致共識，認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市。圖為彰化地標八卦山。（資料照，本報合成）

    2022/05/13 12:48

    〔記者吳書緯／台北報導〕彰化縣政府去年底向內政部提出申請升格直轄市；內政部今指出，今日召開彰化縣改制直轄市計畫審查小組會議，經出席委員綜合討論後達一致共識，認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市，審查結論及改制計畫將於近期函報行政院做最後核定。

    內政部表示，針對彰化縣政府提出的改制直轄市計畫，審查小組認為直轄市的設置應符合地方制度法人口聚居達125萬人以上的人口條件，而彰化縣在2022年4月底人口數已不滿125萬人，且整體人口長期呈現下降趨勢，在政治、經濟、文化及都會區域發展等相關條件上亦有努力空間，取得一致共識建議行政院不同意改制。

    內政部說明，今日的審查會議是依照內政部審查改制計畫作業要點規定，由改制計畫審查小組召集人徐國勇部長主持，中央相關部會副首長及學者專家擔任審查委員。會議先由審查小組確認會議進行規則及審查標準，之後由彰化縣政府進行改制計畫簡報並接受審查委員詢答，最後由審查委員綜合討論提出上述審查結論。

    內政部補充，雖然審查小組認為彰化縣現況條件暫時無法升格為直轄市，但充分感受到了彰化縣民對於升格的渴望，也聽到了彰化縣民對於地方發展的期待，不論後續行政院如何決定，相信中央都會持續與彰化縣通力合作，持續挹注資源並推動各項重大公共建設，提升彰化縣的競爭優勢與潛力。

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