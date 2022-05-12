監院二次彈劾「曲棍球案檢察官」惹議 法務部籲謹守機關之間分際

國民黨立委曾銘宗質詢法務部次長陳明堂。（記者謝君臨翻攝）

2022/05/12 11:43

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「曲棍球協會涉侵占公款案」，監察院於2019年5月首度彈劾檢察官陳隆翔，全案移送職務法庭判決不受懲戒確定。事隔3年，監院於本月5日再因該案二次彈劾陳隆翔，引起司法界高度不滿。法務部次長陳明堂今於立法院答詢時表示，希望各界能尊重檢察官獨立行使職權，謹守機關之間的分際。

立法院司法及法制委員會今（12）日排審由朝野立委所提「司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文修正草案」，陳明堂等人列席報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，監委追殺陳隆翔，是否會造成檢察官之間的寒蟬效應？陳明堂說，任何的政黨或團體，都不該影響檢察官獨立辦案的核心工作，涉及核心工作部分，也都會請檢察官要有獨立行使職權的心理。

曾銘宗追問，此案是否違反「一事不再理」原則？陳明堂說，檢協會跟檢察官前輩都有提到有違反，至於是不是有違反，交由懲戒法院決定。

對於該案是否違反監察權與司法權的權力分立原則？陳明堂強調，法務部本來是尊重監察院的職權，但過程中造成社會爭議，也可能已經侵犯檢察偵辦的核心事項，希望各機關、各界都能尊重檢察官獨立行使職權，對於監察權的行使跟司法權的分際，應該要特別尊重。

國民黨立委葉毓蘭質詢時，也持續關注此一議題，質疑法務部看起來沒有積極作為，難道要縱容少數監委充當政治報復的打手，應該發表聲明挺陳隆翔。陳明堂說，法務部的立場，是要捍衛司法獨立及檢察官純淨的辦案空間，籲請各機關、民眾能正視檢察官獨立行使職權的重要性，謹守機關之間的分際。

葉毓蘭表示，這要請法務部長蔡清祥對外做嚴正聲明，並向總統報告，作為檢察官可以獨立行使職權的靠山。陳明堂則說：「部長會做檢察官的靠山，但做法上要怎麼做，會跟部長報告」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法