曲棍球案檢察官陳隆翔遭彈劾不懲戒 監院提再審二連敗

偵辦曲棍球案的檢察官陳隆翔前年遭監察院彈劾。（資料照）

2021/11/16 16:38

〔記者楊國文／台北報導〕偵辦曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔前年遭監察院彈劾，但職務法庭判決不受懲戒確定，監察院提起再審，職務法庭仍認為並無違誤，駁回再審，監察院仍不服，上訴到職務法庭第二審，職務法庭第二審認為，原判決並無法官法規定的違背法令情形，今天判決上訴駁回確定。

監察院於2019年5月14日，以6比5通過彈劾陳隆翔，認定他在彰化地檢署任內偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，以偽造文書、業務侵占等罪，緩起訴李姓秘書長等人，漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，將陳隆翔移送司法院職務法庭審理。

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職務法庭認為，陳隆翔在曲棍球案未論述偽造署押等罪名，並無違反辦案程序，此外，扣案的「彰化縣立體育場活動組」圓戳章是否屬於公印、被告李姓女子是否侵占圓戳章，都屬法律見解的範疇，不得作為懲戒事由。至於陳隆翔於緩起訴處分書就印領清冊應成立行使偽造私文書部分，漏未認定及論述雖有疏失，但不影響緩起訴處分對李女罪責認定結果。

職務法庭認為，陳隆翔沒有明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序，或違反檢察官倫理規範等情事，去年6月30日判決不受懲戒確定。

監察院不服，認為職務法庭判決違背法令，已逾越司法權分際，嚴重侵害監察院的憲法職權，提起再審，主張原判決適用法規顯有錯誤，陳隆翔應受懲戒。

不過，職務法庭認為，原判決並無適用法規顯有錯誤情形，今年3月23日以再審無理由，將再審之訴駁回。監察院仍不服，上訴職務法庭的第二審。

職務法庭第二審審理認為，監察院上訴指稱陳隆翔尚有其他非屬原移送範圍的違失新事實部分，未經踐行彈劾案的審查決定程序，即逕行移送併辦，移送程序違背規定，原判決也無違背法令情形，因此將上訴駁回確定。

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