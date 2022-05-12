疑拒訪率太高 民進黨台中北區議員民調決戰：從昨晚延長到今晚

賴佳微爭取議員四連霸。（賴佳微提供）

2022/05/12 06:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市議員第五（潭子、大雅、神岡）、第九選區（北區）民調昨晚進行，其中北區4搶2局面，選情激烈，卻傳出樣本數不足，疑似拒訪率太高，破天荒展開「延長賽」，黨中央決定今晚繼續明調，也為選情投下變數。

民進黨北區民調初選有現任議員賴佳微、前任市長張溫膺女兒陳俞融、前市黨部副執行長楊宗澧及里長高敏裕，由於昨晚6點到10點進行民調後樣本數不足，無法完成民調，賴佳微與陳俞融希望能延長民調到10點半，而楊宗澧與高敏裕則希望隔日再民調，由於只要參選人有反對意見則無法進行，最後黨中央決定今晚再做一次民調。

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黨內人士認為一般會出現拒訪率過高，導致樣本數不足，有2個原因，該選區無聲望較高參選人，以及催票活動太多造成的副作用，不願再被民調，不過也有黨內幹部分析，選舉結果已定，不太會因延長民調而改變；不少選民也質疑一個月以來，全國六都民進黨初選民調都是當天完成，第二天11點前就公佈，當晚同時進行的第五選區也完成民調，怎麼就北區有狀況。

賴佳微表示，連任3屆北區市議員以來，已做2次初選民調，第一次要打延長賽到第2天，直指「可能大家被近期密集又狂轟猛炸的假民調、真拜票的電話，弄得很煩了吧」、「連今天正式民調，下午還有人接到假民調！」

賴佳微說，目前除了桃園龍潭本來就因樣本數少，必須打滿，其他縣市黨內初選極少要民調到隔天，而且北區幾乎是與其他區正常樣本狀況，拒訪率卻極高。她也轉述觀察員看到很多民眾聽到是政治型的訪問電話，就趕快掛掉，也傳出北區可能是六都拒訪率最高的選區。

楊宗澧昨夜也語帶玄機在臉書PO文指台中北區民調拒訪率過高，明天繼續民調，拒訪率高的原因大家可以好好分析；陳俞融則在LINE群組持續發文搶救文，民調再執行一天，面對耳語，她則未接電話，未回應相關訊息。

民進黨北區議員初選激烈，賴佳微有經驗、有服務，問政具個人風格，力拚四連霸，面對黨內新秀不敢大意，站路口、掃街拜票，全力固票；陳俞融有母親張溫膺加持，曾任民進黨中央國際部副主任，上次參加第十選區（中、西區）民進黨初選未出線，這次改到北區參選，外界看好，張溫膺全力輔選，陳俞融來勢洶洶，兩人上月還因假文宣事件報警、提告，陳俞融強調不明人士移接照片做成攻擊賴佳微的文宣，向警方報案，賴則為捍衛聲譽，到台中地檢署按鈴申告。

楊宗澧是社運工作者，任國際特赦組織台灣分會副秘書長，台中市關心公眾議題的民眾對他不陌生、支持度頗高，這次聲勢也被看好，選前也發出搶救聲明；高敏裕則是擔任兩屆里長，打出挺會做事的里長。

陳俞融出身政治世家，選舉策略明確、積極。（記者蔡淑媛攝）

楊宗澧社運工作起家，目前為前民進黨市黨部副執行長楊宗澧。（記者蔡淑媛翻攝）

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