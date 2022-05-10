初選遭「又老又醜」耳語攻擊 民進黨女將曬水蛇腰空姐照求公評

驚險通過初選的張芬郁，面對初選「又老、又醜」的耳語，拿出23歲擔任空姐時的照片要大家公評。（張芬郁提供）

2022/05/10 13:26

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨台中第13選區初選民調出爐，僅以0.0012極小差距，驚險贏過蔡美華，拿到最後一張門票的前市議員張芬郁表示，這是一場非常不容易的初選，非常感謝大里霧峰鄉親支持、信任，願意讓她代表民進黨參加年底大選，她會更努力爭取贏回民進黨第3席，與市長候選人蔡其昌一起努力，贏回台中、議會過半，對於初選時對她有「又老、又醜、又懶惰」的耳語，她則拿出23歲擔任空姐的照片要大家公評。

民進黨中央黨部今天上午公布民調結果，現任市議員李天生以0.2924拿下第一，尋求連任的林德宇則以0.2416獲得第二，捲土重來的前市議員張芬郁以0.1739拿到第三。

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張芬郁表示，她要謝謝競爭對手李天生、林德宇，新秀蔡美華、賴美連，大家一起打了一場艱辛的選戰，過程中，她學習甚多，這次驚險過關，代表她必須更努力，必須突顯更多自己的特質讓外界認識，她是有經驗能做事的候選人，而選前有13位中央級民代全力推薦她，也幫助她讓更多鄉親認同。

張芬郁表示，這次捲土重來，一開始就遭受「又老、又醜、又懶惰」及龐大金錢優勢等耳語攻擊，異常的辛苦，但是她以過去議員任內的表現打破「懶惰」耳語，奮力突顯「老」是資深經驗、能做事的象徵，且以「青春大家都有，很快就過去」喚回認同，至於「醜」？她則分享一張年輕時擔任空姐的珍藏照片，供大家評論。

張芬郁表示，通過初選是承擔責任的開始，期盼鄉親繼續支持、鞭策，讓年底民進黨3席候選人全數當選。

民進黨台中第13選區初選民調出爐，張芬郁驚險拿到最後一張門票。（資料照）

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