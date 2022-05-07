民進黨初選民調倒數 台中市傳接密集電話干擾

張芬郁公布選民被民調電話干擾訊息。（張芬郁提供）

2022/05/07 20:20

〔記者何宗翰／台中報導〕距離台中市第13選區民進黨正式民調只剩2天，卻傳出有民眾密集接到民調電話，有人甚至2天接到2通，對照屏東發生境外電話干擾民調情況，市議員擬參選人張芬郁懷疑有人出奧步，呼籲中央黨部正視，勿成為民主笑柄。

張芬郁指稱，第13選區民調將在9日到15日進行，依規定從6日凌晨起即不能再進行電視、廣播等媒體廣告，連發佈政策性新聞都不行，有人見縫插針，不斷進行滾動式民調，以致大里、霧峰不斷傳出民眾連續接到以各種名義進行的市議員民調電話，其中有「（02）」開頭的，亦有自稱「亞東」的。

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張芬郁指出，日前才發生屏東萬丹、內埔鄉長初選民調時，有冒充防疫調查的境外電話，不斷在民調進行時段撥打，有人甚至一小時內接到20通，此應該是在進行干擾，而大里、霧峰選區民眾近日之所以不斷接到民調電話，除推測是要造成民調已過，對方支持者不用再等電話的假象，亦有可能如傳言的「洗電話」。

張芬郁說，科技精進，駭客入侵民調絕對可能，希望黨中央重視這一問題，盡可能杜絕一切作弊問題，不要讓這種「民主」的選舉方式，淪為比拚鑽漏洞、駭方式的「不民主」戰場。

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