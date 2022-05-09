美國主辦全球COVID-19峰會本週登場 吳釗燮：台灣已受邀

美國白宮5月12日將為終結疫情危機、並為防範未來動盪制定計畫召開全球峰會。圖為去年9月美國總統拜登（左）主持「全球武漢肺炎高峰會」，我前副總統陳建仁（右）應邀出席線上峰會。（資料照，外交部提供）

2022/05/09 10:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國白宮將於5月12日召開一場目的在終結疫情危機並防範未來動盪的全球峰會。外交部長吳釗燮今天表示，台灣已經接到邀請，但參與方式和人選的公開需配合主辦單位，應會比照去年，在會後對外說明。

全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情已造成超過600萬人喪命，美國白宮4月中旬宣布，5月12日將召開全球線上峰會。

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這場峰會將由美國與7大工業國集團（G7）輪值主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼、非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾和加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯共同主持。

美國總統拜登（Joe Biden）去年9月主持過一場類似的峰會，當時前副總統陳建仁應邀參與。國民黨立委江啟臣今天在立法院外交國防委員會質詢時問及，我方於此會議的參與為何？今年為何沒有動靜？

吳釗燮答詢表示，今年我們已經接到邀請，但實際上還是要搭配主辦單位來說明參與方式和人選。江啟臣追問，今年層級會不會更高？會否由蔡總統親自參與？吳釗燮相當保密表示「我不能說」，因人選方面需要配合主辦單位對外說明，今年應該是比照去年，在會後才公開。

江啟臣強調，這次會議是著重在各地需求的解決計畫，會議內容包括疫苗、篩檢、治療等主題，希望台灣能參與。

另外第75屆世衛大會（WHA）將於5月22日登場，台灣已5年未能與會。國民黨立委溫玉霞、江啟臣和民眾黨立委邱臣遠質詢時均關切台灣今年參與情形？吳釗燮回答表示，目前都在積極爭取當中，預計能爭取到「更多國家、以更高層級和更顯著的方式來支持台灣」。

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