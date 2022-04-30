疫情下運動選手備戰陷困境 藍智庫籲正視

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖指出，受疫情衝擊，選手訓練陷入窘境。（資料照）

2022/04/30 09:43

〔記者施曉光／台北報導〕疫情持續升溫，運動選手備戰面臨諸多困境，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，訓練是運動選手維持良好體能與球感的不二法門，受疫情衝擊，選手訓練陷入窘境，以能大幅提升運動選手競技實力的「移地訓練」為例，從國家運動訓練中心預算觀察，109年編列補助國內外移地訓練預計80場次，受疫情影響，移地訓練僅剩下24場次，111年縮編為30場次。

此外，防疫成本同樣也是選手們面臨的難題。陳學聖以本月中華隊剛獲得四金佳績的2022年世界跆拳道品勢錦標賽舉例說明，在賽事將舉行的前一個月，選手和教練才被跆拳道協會要求簽切結書，自行負擔一半約6萬元的比賽費用，回國檢疫費用則是全額自付。

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陳學聖說，蔡英文總統在賽後致電恭賀選手，但選手最需要的不是錦上添花，而是減少出國比賽負擔，若是代表國家出賽者，應該比照東奧選手，由政府全額補助出國參賽的防疫相關費用，包括PCR篩檢與居隔費用等。

陳學聖並表示，去年5月19日至7月23日全台三級疫情警戒期間，運動場館關閉，選手苦無訓練場所，即使降級後，仍有運動場館以防疫為由，不開放選手使用場館，例如去年8月，女足代表隊進入國家運動訓練中心，該中心以防疫為由，不允許女足選手進入室內使用廁所，也無標準的球場可以訓練。陳學聖更指出，運動選手居隔期間也可能無法或沒有場地練習，導致球感或熟練度及體能下降。

另根據國際職業足球運動員聯合會在疫情期間的調查發現，1602名選手當中，男、女選手分別有22%、13%出現憂鬱症狀，陳學聖強調，國內目前雖然沒有相關調查，但台灣選手與其他國家選手一樣，在訓練比賽之餘，還要留意避免感染新冠肺炎，應該同樣承受不小的心理壓力。

陳學聖呼籲，為了讓選手能夠維持良好的身體素質和心理狀態，政府應該設計泡泡模式移地訓練，並設置特殊居隔訓練場地與訓練計畫，而為了協助選手戰勝疫情帶來的恐懼，體育主管機關應將心理諮商納入選手的培訓計畫，並進一步建立運動員專屬的健康諮詢管道，包含身體健康、心理健康，醫院身心科醫師、運動心理師也可透過定期巡迴，提供更多課程與服務給運動員。

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