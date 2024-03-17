養雞場當砲房？ 太太拿潤滑液向女方求償

太太懷疑先生把養雞場當砲房。養雞場示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/03/17 12:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名雞蛋場主人與太太分居，他平日以養雞場為家，還在養雞場內打造一「卡啦OK間」，經常邀好友到此唱歌、喝酒。去年初，先生多次找現年57歲的施女前來喝酒，兩人還親熱摟抱，兩人親密照片被太太發現，太太懷疑兩人把養雞場當「砲房」，在此共度春宵，她承受莫大心理創痛，因此對施女提100萬元的損害賠償告訴。該案經法官審理，先生和施女矢口否認發生性關係，但施女仍要賠償太太20萬元。

判決書指出，先生經營蛋雞場，同時開設販售據點，平時都是女兒前來幫忙，太太原本有在蛋雞場工作，但因先生不給工錢，便離開，收入都靠2名女兒供給。夫妻倆因為之前鬧翻而分居，先生平時都睡在養雞場，還在養雞場開設1間卡啦OK間，廣邀好友前來喝酒、唱歌。

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太太在去年初發現先生的手機儲存有施女到雞場卡啦OK跟先生飲酒、相擁的照片，她睜一隻眼、閉一隻眼，只會趁機偷看先生的手機是否有跟施女的瞹眛對話。去年5月太太在養雞場卡接OK間發現一罐「潤滑液」，他懷疑先生把養雞場當「砲房」，兩人一定在此共度春宵。她拿著潤滑液向先生質問「這是什麼？」先生說「我帶來這裡睡覺的，可以嗎?」太太認為這已超越紅線，於是拿出之前施女傳給先生的內衣照和親密對話，上法院提告。

施女說，她不知道對方婚姻關係仍持續，兩人也未發生性關係。先生則說，施女因為唱歌喝醉，為了安全起見，他希望施女睡沙發留宿，兩人並未發生性關係。

法官表示，被告與先生互傳曖昧、露骨性暗示言語，並共同出遊及同宿，其互動方式已逾社會通念所能容忍，屬逾越一般社交往來範疇之不正常往來關係，足以動搖婚姻關係所重應協力保持共同生活圓滿安全幸福之忠實誠信，且此舉確已干擾原告對於婚姻圓滿之期待，而有損原告之婚姻關係安全及幸福，屬不法侵害原告基於配偶關係之身分法益，考量雙方的收人和社經地位，以賠償20萬元為合宜。

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