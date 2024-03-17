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中國船隻接連翻覆 陳建仁：別單方面破壞雙方尊重與對等

行政院長陳建仁今天受訪強調，台灣是個法治、人權且講求國際救援的國家，發生相關意外事件會提供援助，但兩岸對這些措施應該要做務實、合理的安排，「不要單方面破壞雙方的尊重與對等的關係」。（記者叢昌瑾攝）

行政院長陳建仁今天受訪強調，台灣是個法治、人權且講求國際救援的國家，發生相關意外事件會提供援助，但兩岸對這些措施應該要做務實、合理的安排，「不要單方面破壞雙方的尊重與對等的關係」。（記者叢昌瑾攝）

2024/03/17 12:24

〔記者林惠琴／台北報導〕我國金門、馬祖周邊海域近日接連發生中國船隻翻覆、漁民落海，行政院長陳建仁今天受訪強調，台灣是個法治、人權且講求國際救援的國家，發生相關意外事件會提供援助，但兩岸對這些措施應該要做務實、合理的安排，「不要單方面破壞雙方的尊重與對等的關係」。

陳建仁今日上午出席「第94屆國醫節慶祝大會暨第16屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」會前受訪指出，最近金馬海域陸續發生中國船隻沉沒事件，海巡署獲報後展開人道救援，海軍也加入，確保安全相當重要。

陳建仁指出，台灣是一個法治、人權且講求國際救援的一個國家，發生事件時會加以援助，但更重要的是，兩岸對於這些措施，應該要做務實、合理的安排，「不要單方面破壞雙方的尊重與對等的關係」，這樣才能夠使人民的權益得到最好的保障，強調「不要單方面破壞相關的規定，我想這就是很重要的原則」。

另外，立法院長韓國瑜15日主持立法院院會時，首位質詢立委羅明才未到場，唱名排序在後的7名立委也未在場就視為棄權，引發風波，被問及看法時，陳建仁指出，行政院長到立法院接受總質詢是憲法規定的義務，對於質詢規則與慣例安排，一向尊重立法院安排，不便做評論；對於上一次的事件，實際上相關人士已提出必要說明，相信「韓院長一定會做出最有智慧的判斷跟安排」。

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