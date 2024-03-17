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巴拉圭科技部長訪台 取經資安強化經驗

外交部發布新聞稿指出，巴拉圭資通訊科技部長比亞德應我國政府邀請，於17日至21日率團訪台。（資料照）

外交部發布新聞稿指出，巴拉圭資通訊科技部長比亞德應我國政府邀請，於17日至21日率團訪台。（資料照）

2024/03/17 09:35

〔記者楊堯茹／台北報導〕我友邦巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）今抵台，外交部表示，比亞德此行旨在見證我國科技及經濟發展現況、高等教育人才培育經驗、網路安全預警及操作實務，外交部表達誠摯歡迎。

外交部發布新聞稿指出，巴拉圭資通訊科技部長比亞德應我國政府邀請，於17日至21日率團訪台，成員包括「台灣-巴拉圭科技大學」校長杜爾特（Jorge Daniel Duarte Rolón）及部長顧問卡尼薩（Horacio José Caniza Vierci），外交部表達誠摯歡迎。

訪問期間將會晤外交部長吳釗燮並接受常務次長陳立國款宴，另將拜會數位發展部資通安全署、衛生福利部中央健康保險署、國家科學及技術委員會、國家通訊傳播委員會、國家資通安全研究院、國研院台灣半導體研究中心、新竹科學園區、工業技術研究院、中華電信及國立台灣科技大學，以及參加2024智慧城市展及2050淨零城市展。

 

外交部表示，比亞德於去年8月上任後，積極推動巴國政府服務數位化及強化資安，並透過科技提升巴國教育及醫衛水準。比亞德此行旨在見證我國科技及經濟發展現況、高等教育人才培育經驗、網路安全預警及操作實務。

 

外交部續指，巴拉圭是我國在南美洲的堅定友邦，總統貝尼亞（Santiago Peña）及內閣成員多次在國際會議或接受媒體專訪等場合公開支持台巴邦誼及我國國際參與，兩國邦誼誠摯篤睦。我國將持續分享成功發展經驗，協助巴國提升科技水準及推動產業轉型與升級，攜手創造兩國人民最大福祉。

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