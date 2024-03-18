罷免謝國樑連署一階達標 粉專「拆樑行動」公開各階段策略

臉書粉專「山海公民拆樑行動」公布各階段工作策略，也解釋了為何第一階段3500份連署已達標還要繼續收連署書。（圖取自「山海公民拆樑行動」臉書）

2024/03/18 07:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市民發起罷免市長謝國樑連署，第一階段3500份日前達標，有民眾關切「第一階段達標了為什麼還在收？」等連署細節，發起人昨晚透過臉書粉專「山海公民拆樑行動」公布各階段工作策略，並廣徵有意成為「基隆山海公民」一份子的基隆市民填表加入。

「山海公民拆樑行動」臉書粉專3月8日晚間啟動罷免基隆市長謝國樑行動，17日晚間公布最新數據，累計9日到17日，9天下來連署書累計已達6000份。

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但民眾關注連署第一階段、第二階段的差別等連署流程、個資保護、有沒有募款募資？等，也有人反映連署站太少、宣傳太少。

臉書粉專彙整民眾的提問，昨晚（17日）公佈各階段工作策略說明，做出詳細解說，尤其針對一階達標，為何還要收件？粉專表示，「第一階段我們還未送出，送出後也須等待約一個月中選會才會審核通過。我們並不會這麼快送出第一階段，希望可以累積更多數量，屆時通知回簽第二階段，加快達成有60天期限的第二階段！」。

粉專同時公佈 2024 山海公民拆樑行動 罷免第二階段通知登記，邀請基隆市民加入罷免市長的行列。

針對連署站的提問，粉專表示，公布目前連署站的位置都是市民朋友無償提供，再由志工協助排班協助，如果民眾有地點提供或志工願意協助，歡迎填寫志工招募表單。

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