中國學界倡議制定「統一法」 陸委會：完全徒勞無效

陸委會發言人邱垂正今日強調，中華民國是主權國家，台灣主流民意長期主張維持台海現狀，台灣從來不是中共治理管轄的範圍，其對台單方立法、恫嚇脅迫作為，完全是徒勞無效。（記者陳鈺馥攝）

2022/02/24 18:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國學者近日倡議中共官方制定「統一法」，中國國台辦昨日聲稱，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題基本方針。針對中共是否進一步制定「統一法」？陸委會發言人邱垂正今日強調，中華民國是主權國家，台灣主流民意長期主張維持台海現狀，台灣從來不是中共治理管轄的範圍，其對台單方立法、恫嚇脅迫作為，完全是徒勞無效。

邱垂正表示，中共當局一再操作違反和平民主、違背歷史事實及台灣人民意願的負面脅迫作為與單邊法制，這種霸權的行徑，國際和台灣社會早已表達反對，也絕不會接受北京當局單方設定的政治框架及兩岸未來發展路徑。

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邱垂正指出，我政府兩岸政策始終一貫，不挑釁、不冒進，致力維護台海和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。我們將堅持民主憲政體制、堅持兩岸互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持未來前途由台灣人民決定，這「四個堅持」是台灣主流民意，更是我們堅定不移的底線。

此外，前副總統呂秀蓮倡議「兩岸統合」取代「兩岸統一」。邱垂正表示，對岸長期以來未能正視兩岸的現實，以及尊重台灣的民主體制，更不斷加大對台政軍施壓及統戰分化，台灣人民對此已非常反感，政府的兩岸政策始終一貫，不挑釁、不冒進，致力維護台海和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。

邱垂正呼籲，北京當局應以和平、對等、民主、對話，作為兩岸互動的原則，我們也呼籲調整脅迫恫嚇台灣的僵化思維，才能夠務實處理兩岸的分歧，並增進兩岸的良性互動。

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