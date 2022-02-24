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    首頁　>　政治

    今日烏克蘭、明日台灣？ 陸委會：台烏有本質上不同

    陸委會發言人邱垂正說，台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈的重要性，有本質上的不同。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人邱垂正說，台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈的重要性，有本質上的不同。（記者陳鈺馥攝）

    2022/02/24 17:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，中共藉此展開對台認知作戰，網路開始流傳「今日烏克蘭、明日台灣」等訊息。陸委會今日表示，政府已譴責俄國對烏克蘭採取的「特別軍事行動」，台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈的重要性，有本質上的不同。

    關於俄烏開戰對台海情勢影響？陸委會發言人邱垂正指出，蔡總統昨日已召開國家會議，呼籲各方和平理性解決爭端，北京當局也必須正確判斷情勢，承擔國際責任，反對侵犯主權行為。

    邱垂正強調，台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈的重要性，有本質上的不同，我政府將持續強化對台海安全及穩定國內經濟，確保國家安全。面對境外勢力，意圖操作烏克蘭情勢影響台灣社會，政府已全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣。

    此外，針對網路開始流傳「今日烏克蘭、明日台灣」，北京持續加強對台認知作戰，蔡總統昨日指示，全面提升應對認知作戰，陸委會有無相關因應作為？

    邱垂正回應，陸委會已經依照總統指示，持續關注中共內外部情勢及對台動態，審慎評估情勢的發展，及與國安單位共同合作，強化安全整備與應處，以及全面因應境外勢力操作烏克蘭情勢之認知作戰，而且及時針對相關的錯假不實言論澄清說明，以維護國家安全及台海和平穩定，陸委會正在嚴密監控當中。

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