    首頁 > 國際

    美軍突襲委國生擒總統 小粉紅崩潰喊：「傑克萊恩」是真的......

    2026/01/05 15:15 即時新聞／綜合報導
    美軍3日對委內瑞拉發動閃擊突襲引發國際關注，事後不少中國網友湧入美劇《傑克萊恩》第2季的影評區懺悔。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」、中國豆瓣，本報合成）

    美軍3日對委內瑞拉發動閃擊突襲，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，美軍執行部隊在此次行動中無人傷亡，引發全球關注。消息傳至中國立即引發軒然大波，除了開始質疑中國製防空系統、軍事裝備品質，更有不少中國網友湧入美劇《傑克萊恩》第2季的影評區懺悔，自嘲「缺乏想像力」被現實狠狠打臉。

    據了解，自2018年開播的美國政治動作驚悚電視劇《湯姆·克蘭西之傑克·萊恩》（Tom Clancy's Jack Ryan），劇情描述隸屬中情局（CIA）的男主角「傑克萊恩」，透過專業能力阻止所有對美國不利的恐怖威脅。目前該作品已開播4季，其中2019年第2季上映的劇情中圍繞「傑克萊恩」潛入委內瑞拉，阻止該國與俄羅斯等國家進行軍火交易，最後一集還出現美軍升機直接降落在委國總統府營救被委國總統囚禁的CIA探員。

    《傑克萊恩》第2季播完後，讓不少中國、親中反美的網友留言紛紛嘲諷，「美國戰狼真厲害，一架黑鷹打下委內瑞拉總統府」、「什麼破玩意兒，這麼明目張膽地幹涉其他國家內政」、「最後1集過於浮誇了，雖然是個小國也不至於這麼打總統府吧」、「美國神棍劇，5個美國兵坐直升機，降落到一個國家的總統府，殺了些護衛，救了個人，順便再把總統臭揍一頓，然後坐直升機慢吞吞的飛走，比手撕鬼子牛逼多了」。

    相隔6年，斥巨資引進大量中國軍武設備、防空系統的委內瑞拉，不僅未能偵測到美國總統川普（Donald Trump）3日下令展開跨海突襲的美軍戰機，還讓美軍直闖委國總統官邸臥室逮捕馬杜羅夫婦，將2人帶回美國受審，整個過程僅3小時左右。消息一出，瞬間轟動中國所有社群媒體，大大粉碎鼓吹中共解放軍實力超越美軍的小粉紅玻璃心。

    原先在中國豆瓣報僅5.6分的《傑克萊恩》第2季，從昨（4）日起湧入數千中國網友刪除負評，分數在今（5）日已升至7.7分。中國網友更自嘲，「你嘲笑他是戰狼，結果他是預告片」、「是我草率了，還是美國人了解美國政府」、「前來改分，原來覺得扯淡，現在真的是預言」、「哥，我錯了，之前是我說話大聲了點，2026.1.3見證歷史了」、「以為是電視劇，沒想到是預告片，5個CIA閃擊總統府，山裡的傻子都看傻了」。

    另有網友吐槽，「強烈懷疑川普是編劇」、「現實總是比劇本更魔幻」、「原來電視劇竟然還可以記錄未來，太幽默了」、「三流編劇改編歷史，二流編劇改編現實，一流編劇改編未來」、「拍的太保守了，美國戰狼還是牛逼，口碑這一塊，全是真實的戰績，不像紙老虎只會拍一些宣傳片」、「對不起當初還是我太大聲了，影視照進現實，原來影視需要邏輯，現實確實不需要，編劇你才是預言家吧」。

    相關新聞請見：

