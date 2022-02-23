國台辦稱「一國兩制」解決台灣問題 陸委會：絕不接受

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣民意長期主張維持台海現狀、拒絕「一國兩制」，絕不接受北京當局單方設定的政治框架及兩岸未來發展路徑。（資料照）

2022/02/23 20:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國學界近日建議中共官方制定「統一法」，核心內容是與台灣共同制定「一國兩制台灣方案」，中國國台辦發言人馬曉光今日表示，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣民意長期主張維持台海現狀、拒絕「一國兩制」，絕不接受北京當局單方設定的政治框架及兩岸未來發展路徑。

馬曉光聲稱，第一，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。在兩岸同胞的共同努力下，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。統一是定論，是大勢所趨、大義所在、民心所向。解決台灣問題的時和勢始終在推進祖國統一力量這一邊。

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馬曉光表示，第二，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。堅持和平統一，展現的是民族大義，是對和平價值和同胞福祉的珍視，體現對民族和後世負責的深厚感情。

馬曉光指出，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。和平統一，是平等協商、共議統一。「在一個中國原則基礎上，我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判」。

馬提及，第三，憲法和反分裂國家法等國家法律對於解決台灣問題、促進祖國統一已有明確規定，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一提供了堅實法治保障。憲法規定台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。

對此，陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣民意長期主張維持台海現狀、拒絕「一國兩制」；中共當局未能正視兩岸現實與尊重台灣民主體制，一再操作違反和平民主、違背歷史事實及台灣人民意願的負面脅迫作為與單邊法制，完全是徒然無效的，國際及台灣社會早已表達反對，也絕不接受北京當局單方設定的政治框架及兩岸未來發展路徑。

陸委會強調，我政府兩岸政策始終一貫，不挑釁、不冒進，致力維護台海和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。我們將堅持民主憲政體制、堅持兩岸互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持未來前途由台灣人民決定，這「四個堅持」是台灣主流民意，更是堅定不移的底線。

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