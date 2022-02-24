中方嗆別肖想台灣問題國際化 陸委會︰拒絕北京所設框架

美國在台協會昨聲明重申，美國對台政策不變。（取自AIT臉書）

2022/02/24 05:30

〔記者陳鈺馥、呂伊萱／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，蔡英文總統指出台灣面對中國軍事威脅恫嚇，對烏克蘭處境感同身受。中國國台辦昨批評民進黨當局圖謀把「台灣問題國際化」，煽動「反中抗中」，並重申「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題基本方針。陸委會則駁斥，台灣民意長期主張維持台海現狀、拒絕「一國兩制」，絕不接受北京當局單方設定的政治框架及兩岸未來發展路徑。

國台辦發言人馬曉光聲稱，台灣是中國不可分割一部分，台灣問題純屬中國內政。「民進黨當局」配合西方輿論藉烏克蘭問題惡意炒作中國軍事威脅，「包藏著他們圖謀把台灣問題『國際化』和在島內煽動『反中抗中』民粹的禍心」。

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針對中國學界建議中共官方制定「統一法」，核心內容是「一國兩制台灣方案」。陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣民意長期主張維持台海現狀、拒絕「一國兩制」；中共當局未能正視兩岸現實與尊重台灣民主體制，一再操作違反和平民主、違背歷史事實及台灣人民意願的負面脅迫作為與單邊法制，完全是徒然無效的。

台北論壇基金會董事長蘇起認為「九二共識」的時代已經過去。馬曉光則搬出中共總書記習近平電賀朱立倫當選國民黨主席的內容，指堅持「九二共識」、「反對台獨」依然是國共交流合作和對話的基礎。

中國稱布林肯反台獨 AIT︰對台政策不變

另外，烏東情勢升級，美國國務卿布林肯廿一日與中國外長王毅通話。國務院事後發布通話摘要表示，兩人談論北韓議題及烏克蘭局勢，並指出「布林肯強調需要維護烏克蘭主權和領土的完整。」中國官媒新華社則表示，布林肯與王毅通話時表示「反台獨」；美國在台協會昨聲明重申，美國對台政策不變，對台灣的支持「堅若磐石」且致力於台海和平穩定。

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