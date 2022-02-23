為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦嗆龐皮歐「竄訪」台灣 陸委會：勿惡意批評、粗暴干涉

    陸委會強調，中華民國是主權國家，我們有權與包含美國各界人士在內的國際友人互動往來，中共無權置喙。（資料照）

    陸委會強調，中華民國是主權國家，我們有權與包含美國各界人士在內的國際友人互動往來，中共無權置喙。（資料照）

    2022/02/23 19:42

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國川普總統任內大力挺台的國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）下週將訪問台灣，並晉見蔡英文總統，表達對台灣的支持。中國國台辦發言人馬曉光今早嗆聲，「龐皮歐是什麼人，想必大家都清楚。民進黨當局與『反華政客』沆瀣一氣，企圖借外部勢力為謀獨造勢，不過是鬧劇一場」。對此，陸委會呼籲，北京當局勿惡意批評、粗暴干涉，這完全無助兩岸良性互動。

    馬曉光聲稱，蓬佩奥（龐皮歐）「竄訪」台灣不過是鬧劇一場！當前台海形勢持續緊張動盪，根本原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。美方一些人不斷在台灣問題上發表錯誤言論，採取錯誤行動，根本上是企圖打「台灣牌」，把台灣當棋子，阻礙中國統一和中華民族復興進程。

    陸委會今日表示，我外交部已對外說明龐皮歐來訪，充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。

    陸委會強調，中華民國是主權國家，我們有權與包含美國各界人士在內的國際友人互動往來，中共無權置喙，更應優先改善及回應國際社會對其專制霸權、對台脅迫行為引發台海與區域情勢緊張之質疑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國官媒《新華社》稱布林肯反台獨 AIT：美國對台政策不變
    2022/02/23 19:31

    中國官媒《新華社》稱布林肯反台獨 AIT：美國對台政策不變
    台灣對烏克蘭危機感同身受！ 國台辦：自作多情、煽動反中情緒
    2022/02/23 19:04

    台灣對烏克蘭危機感同身受！ 國台辦：自作多情、煽動反中情緒

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    自由說新聞》最友台前國務卿將訪台 龐皮歐抗中立場鮮明
    2022/02/21 11:38

    自由說新聞》最友台前國務卿將訪台 龐皮歐抗中立場鮮明
    獨家》龐皮歐下週來訪 3/3晉見蔡總統表達對台灣支持
    2022/02/21 07:09

    獨家》龐皮歐下週來訪 3/3晉見蔡總統表達對台灣支持

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    新聞360》灣灣有「萌萌的感覺」？街訪民眾大酸中國心態
    2022/01/28 11:00

    新聞360》灣灣有「萌萌的感覺」？街訪民眾大酸中國心態
    批拜登不夠強硬 龐皮歐：這種外交抵制中共根本不屑
    2021/12/07 21:53

    批拜登不夠強硬 龐皮歐：這種外交抵制中共根本不屑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播