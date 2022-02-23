國台辦嗆龐皮歐「竄訪」台灣 陸委會：勿惡意批評、粗暴干涉

陸委會強調，中華民國是主權國家，我們有權與包含美國各界人士在內的國際友人互動往來，中共無權置喙。（資料照）

2022/02/23 19:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國川普總統任內大力挺台的國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）下週將訪問台灣，並晉見蔡英文總統，表達對台灣的支持。中國國台辦發言人馬曉光今早嗆聲，「龐皮歐是什麼人，想必大家都清楚。民進黨當局與『反華政客』沆瀣一氣，企圖借外部勢力為謀獨造勢，不過是鬧劇一場」。對此，陸委會呼籲，北京當局勿惡意批評、粗暴干涉，這完全無助兩岸良性互動。

馬曉光聲稱，蓬佩奥（龐皮歐）「竄訪」台灣不過是鬧劇一場！當前台海形勢持續緊張動盪，根本原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。美方一些人不斷在台灣問題上發表錯誤言論，採取錯誤行動，根本上是企圖打「台灣牌」，把台灣當棋子，阻礙中國統一和中華民族復興進程。

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陸委會今日表示，我外交部已對外說明龐皮歐來訪，充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。

陸委會強調，中華民國是主權國家，我們有權與包含美國各界人士在內的國際友人互動往來，中共無權置喙，更應優先改善及回應國際社會對其專制霸權、對台脅迫行為引發台海與區域情勢緊張之質疑。

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