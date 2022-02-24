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    曾是柯粉眼中釘 盧冠妃進駐民眾黨智庫

    台灣民眾黨近期延攬不少媒體人進駐，曾是柯粉眼中釘的媒體人盧冠妃將進駐民眾黨智庫。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    台灣民眾黨近期延攬不少媒體人進駐，曾是柯粉眼中釘的媒體人盧冠妃將進駐民眾黨智庫。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    2022/02/24 16:25

    〔記者陳昀／台北報導〕備戰年底選舉，台灣民眾黨近期積極延攬媒體人進駐，除了中天主播許甫將接任文宣部主任，國家治理學院副主任一職也找來曾主跑台北市政的記者盧冠妃接任，預計3月1日發布人事。不過，盧過去曾因處理「貪婪老人」新聞成為柯粉眼中釘，她要進駐民眾黨智庫讓黨內大感意外。

    盧冠妃媒體經驗豐富，曾在TVBS、三立新聞網、鳳凰衛視等單位任職。知情人士透露，民眾黨主席柯文哲原本考慮讓盧接任文宣部主任兼發言人，但鳳凰衛視是中資，加上過去盧處理「貪婪老人」新聞時曾引發柯粉不滿，在多方考量下，柯決定讓盧冠妃轉任國家治理學院副主任，也暫不安排發言人職務，過程中柯文哲、蔡壁如都曾與盧冠妃面談。

    據了解，面談過程中，蔡壁如曾開玩笑問盧冠妃是不是「柯黑」，盧當時一笑置之，僅表示，她很好奇民眾黨內部有什麼問題，才會導致人才一再離開，另方面也想挑戰自己能不能在黨內有一番作為，當時蔡也有針對盧過去曾在中資公司任職，提醒她可能面臨側翼攻擊，要自己想好如何面對媒體。

    黨內人士評論說，除了盧冠妃的背景可能引發支持者質疑外，另一位近期發布的副發言人徐千晴，過去在中國上海就學、工作，透過海選成為民眾黨副發言人，徐千晴與柯文哲視訊面試時不時透露對中國的生活的認同及嚮往，連柯都擔心太紅，下令對此人加強輔導教育，柯文哲的用人哲學讓人有點困惑。

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