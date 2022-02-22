迴力鏢？民眾黨斥網下流言語辱雙姝！柯P過去發言被挖出

民眾黨今日痛斥綠營、側翼網軍以下流言語攻擊二女，不過，就有網友提出過去民眾黨主席柯文哲（見圖）也多有涉歧視女性的言論。（資料照）

2022/02/22 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨發言人楊寶楨、「學姐」黃瀞瑩，近日一句「大菊為重」被外界認為批評監察院長陳菊外貌引發爭議。對此，民眾黨今日痛斥綠營、側翼網軍以下流言語攻擊二女，不過，就有網友提出過去民眾黨主席柯文哲也多有涉歧視女性的言論，「焦糖哥哥」陳嘉行更PO出一張媒體整理的柯文哲涉歧視語錄，引發討論。

民眾黨今日在臉書PO文，痛批楊寶楨、黃瀞瑩「大菊為重」的留言讓綠營人士、側翼網軍見獵心喜，群起使用下流的人身攻擊指控二人歧視，甚至不堪入目的低級言論層出不窮。不過，就有網友質疑，柯文哲過去批評女性言論也沒少過，認為民眾黨文章根本是「迴力鏢」。

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對此，連日和民眾黨隔空交火的陳嘉行，也在臉書PO出一張媒體整理柯文哲過去涉歧視女性的爭議言論，包括稱前電視主播陳以真「年輕長得漂亮，可去坐櫃台或當觀光局代言人，不適合當市長」、稱婦產科「在女人大腿當中討生活」、稱「一個國家30歲的未婚女性佔30%，就會造成國家不安定，更會有國安危機」等。陳嘉行也說，這還都是統計到2017年而已，歡迎網友補充。

對此，網友紛紛表示：「好好笑，最仇視女性的黨和一堆仇女魯蛇肝粉在說別人羞辱他們？」、「先人身攻擊的黨做賊喊抓賊」、「很好！整個黨沒救了！」、「只剩下性別和身材歧視的党性」、「民眾党不意外啦」。

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