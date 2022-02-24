傳主播丈夫許甫掌民眾黨文宣部主任 陳智菡：做對的事都會支持

北市府發言人陳智菡今受訪時表示肯定丈夫、主播許甫工作表現及能力。 （記者鄭名翔攝）

2022/02/24 11:26

〔記者鄭名翔／台北報導〕台灣民眾黨文宣部主任懸缺，傳將由台北市政府發言人陳智菡丈夫、主播許甫出掌，「夫妻合璧」強化府、黨文宣及聯繫工作；對此，陳智菡今受訪時未正面證實此人事案，但讚賞許甫工作表現及能力，認為對的人自然會找到適合的位置，「只要做對的事都會支持他」。

前民眾黨文宣部主任「小牛」柯昱安離職後，該職懸缺2個月，柯文哲多方徵詢人才，一度有意由陳智菡卸下市府發言人轉任黨職，如今傳出柯文哲拍板由許甫接掌，預計3月中旬上任，此也被解讀是循台北市聯合醫院副總院長璩大成與新北市衛生局長陳潤秋夫妻檔合作雙北防疫模式，以陳智菡夫妻強化府、黨文宣及聯繫；柯文哲今早被問及是否比照「璩大成模式」敲定此人事案，僅笑稱「這個標題下得很好」。

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陳智菡今早主持「台北市防疫紀實公開發表暨贈書活動」會前受訪，未正面證實此人事案，僅稱曾向柯文哲推薦許多人選，只要是對的人自然會找到適合的位置，而許甫過去新聞資歷無庸置疑，近來也常接觸社群媒體經營，相信目前環境需要此人才。

陳智菡表示，夫妻之間默契無庸置疑、什麼事都會談，希望不管在工作上或家庭都有很好合作，儘管工作忙碌，但仍能找到適合的節奏與生活方式，只要許甫是做對的事情，自己都會支持。

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