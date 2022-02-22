質問諷陳菊身材民眾黨雙姝 林靜儀：從政核心價值是什麼？

民進黨籍立委林靜儀今（22）日也以女性政治人物的觀點指出，從政者的根本並非「外貌」與「點閱率」，而不得不捫心自問的是，「妳為了什麼從政？妳的核心價值是什麼？」（資料照）

2022/02/22 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩、楊寶楨日前在臉書留言「大菊為重」，疑暗諷監察院長陳菊外貌而引起軒然大波。民進黨籍立委林靜儀今（22）日也以女性政治人物的觀點發表看法，從政者的根本並非「外貌」與「點閱率」，而不得不捫心自問的是「妳為了什麼從政？妳的核心價值是什麼」？

「我一直很鼓勵與支持女性和年輕人參與公眾事務、加入政治工作。」林靜儀今日透過臉書發文表示，「但是加入政治，自己的核心價值是什麼、堅持的理念是什麼、要為什麼目標而努力，是每個從政者的根本；而非外貌或聲量、點閱率。」

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林靜儀強調：「在真正民主的時代，慶幸加入政治的女性都不再需要菊姐當年的勇氣和犧牲，但是不能不問清楚自己，妳為了什麼從政？妳的核心價值是什麼？」

林靜儀過去也頻遭政敵針對性別刻板印象大作文章，例如，去年6月柯粉護理師張喬瑜就因林靜儀批評台北市防疫作為而感到不滿，並針對林靜儀的性別與年齡，蔑稱林是「把事後避孕藥來比喻疫苗的大嬸」，「大嬸有過一段婚姻，跟前夫離婚之後，愛上小自己八歲的助理。都快五十歲的人了！」

相關言論隨即引發網路議論，外界質疑部分言論涉及歧視，林靜儀則發文分享感想，「這10年來，不斷想要跟女孩子們說的就是： 努力過好妳的人生，勇敢追求你的夢想；感情或關係的結束不要當成自己的失敗，有人愛很好，自己愛自己；更好。每個人的人生都有自己的價值」。

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