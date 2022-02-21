接任國民黨發言人 白喬茵：我是執政黨對立面發言人

國民黨新任發言人白喬茵指出，正確來說自己不是國民黨發言人，是執政黨對立面的發言人。（記者王榮祥翻攝）

2022/02/21 17:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨今發布前高市府副發言人白喬茵接任國民黨發言人。白喬茵強調，正確來說，自己不是國民黨發言人，是執政黨對立面的發言人。

白喬茵表示，人生的路很難講，以前在新聞台當記者，每天早上一起床，腦袋裡轉的就是今天要如何監督執政黨。

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她說，當時稿單常常被主管標註「做好笑點」，因為以年輕人的角度來看，當時的執政黨國民黨，思維跟不上新世代的腳步，藍營人士常常一個口無遮攔的訪問，就馬上有新聞點。

但長了點年紀後，對「嘲笑」有不同的想法，年輕人有年輕人的梗、老年人有老年人的智慧，年輕人不能因為掌握網路世界、聲音比較大，就強勢地把負面標籤貼在任何一種族群身上。

國民黨組成成員很多元，除了土生土長認同台灣價值者，還有榮民、外省人、抗戰過的人、甚至有認為家鄉在中國的人，大家有不同的過去，必須尊重每個人記憶跟經歷。

白喬茵表示，願意站在國民黨政治相對弱勢的時機點接下發言人，因為她知道，社會的聲音應該來自四面八方，可惜在民進黨執政下，反對的聲音、微弱的聲音，都被執政黨的資源鋪天蓋地蓋掉了。

她認為完全執政、不該等同完全霸道，希望能扮演社會的傳聲筒，傳遞社會不同的聲音，因為兼容並蓄才是健康的民主政治；正確來說，「我不是國民黨的發言人，我是執政黨對立面的發言人」。

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