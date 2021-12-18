4大公投盡遭否決 路透、日媒關注報導

18日4大公投均遭否決後，蔡英文總統在記者會中發表談話。（路透）

2021/12/18 22:58

〔編譯茅毅／綜合報導〕4大公投的投開票作業18日順利完成，結果是全遭否決，路透和日本主流媒體隨即報導。路透指公投結果是對台灣在野陣營的「重大挫敗」。日本共同社與朝日新聞則引述蔡英文總統表示「投票結果是台灣民主主義的勝利」談話。讀賣新聞更指結果是對推動市場開放、目標全面加強台美關係及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的蔡英文政府之「實質勝利」。

路透報導指反萊豬公投若過關，恐影響和台灣主要支持者─美國的關係，而天然氣第3接收站（3接）遷移若過關恐影響台灣能源安全，這兩項公投均未獲通過。此一結果對將這次公投說成對蔡政府不信任投票的在野陣營來說，是一大重挫。

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路透報導並指這場公投是在中國已加大對民主台灣的施壓力道，使其接受北京的主權聲索，以及兩岸緊張已升高下進行。台灣最大在野黨國民黨仍無法動搖執政的民進黨與蔡總統指國民黨和中國靠太近的說法。

路透並引述1名美國在台協會（AIT）官員報導，針對公投結果，美方將持續尋求和台灣在影響美國食品及農產品出口上的建設性往來。

產經新聞報導指原先擔憂反萊豬公投若過關，恐對越來越密切的台美關係造成影響，但結果顯示蔡政府（在外交國防上）的主要政策最後得到選民信任。朝日新聞報導指蔡政府的相關政策受到民意認可，將成為蔡政府強化對美關係與加盟CPTPP的助力。

讀賣新聞報導以台灣國內政治角度切入，指結果對目標政黨輪替的國民黨乃「極為嚴峻之結果」。國民黨主席朱立倫就4大公投全部過關發出全黨總動員令，惟新北市長侯友宜強調以「自由意志」投票，黨內陣腳大亂。

時事通信社報導指投票前各家民調大多顯示同意佔優勢，但在民進黨動員黨員和支持者後逆轉。香港「南華早報」報導則指公投雖全遭否決，但由於投票率低，因此有分析家認為，蔡總統領導的民進黨只能動員其核心選票。

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