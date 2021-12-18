南投公投同意票多於不同意票 藍綠主委解讀不一

南投縣選務人員就四大公投案進行開票，員警也在現場戒護秩序。（記者謝介裕攝）

2021/12/18 22:13

〔記者謝介裕／南投報導〕四大公投案於18日舉行投票，南投縣13鄉鎮市合計設置492個投開票所，具有投票資格的人數達42萬0687人，開票結果四案「同意票」得票率均逾5成；「不同意票」得票率介於4成5至4成7之間，整個投票率為37.45％，並無投票違規事件發生，整個投票秩序良好。

南投縣此次公投的投票率僅3成7多，與上次2018年公投的投票率達5成7，相差2成左右，但四案的「同意票」仍多於「不同意票」，國民黨南投縣黨部主委林儒彬讚揚南投鄉親透過此次公投展現出應有的民主及法治素養。

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民進黨南投縣黨部主委羅美玲說，南投政治生態原本就是藍大於綠，加上國民黨縣長林明溱積極催票，最後也只能無奈接受公投案在縣內「同意票」多於「不同意票」的結果，但輸贏差距都不大，開票以來一路纏鬥，綠營及其相關支持者，可說是雖敗猶榮，也值得為自己的努力喝采。

儘管藍綠2黨主委對於公投案看法不一，不過，對於低投票率的看法，卻不約而同指向農曆春節，因距離過年僅剩1個多月，且此次又有9天連假，許多在外縣市討生活的南投鄉親，為了春節時能儘早與家人快樂團聚，也寧可捨棄此次返鄉參與公投的機會，趕快將手頭上的工作或雜事做完，或許這也是全台農業縣市的共同點。

據南投縣選舉選委會統計結果顯示，此次公投有四案，第17號「重啟核四」的縣內同意票有82471票，投票率5成3、不同意票占4成7即73365票；第18號「反萊豬」同意票有84903票，投票率5成4、不同意票占4成6即70911票；第19號「公投綁大選」同意票有84360票，占投票率5成4、不同意票占4成6即71533票；第20號「珍愛藻礁」同意票有83498票，投票率5成4、不同意票占4成6即72287票。

南投縣選務人員就四大公投案進行開票情形。（記者謝介裕攝）

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