新竹市「5項公投」同意票完勝！「喝好水」壓倒性過關

新竹市5項公投結果出爐，同意票都高於不同意票，其中全國唯一的地方性公投「喝好水」以壓倒性的同意票數過關！（記者洪美秀攝）

2021/12/18 22:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕全國性及新竹市地方性公民投票結果出爐，同意票都高於不同意票，新竹市首件地方性公投「喝好水」，更以壓倒性的同意票數過關。新竹市長林智堅說，市府將依據公投結果展開後續相關的修法程序。

新竹市全國性公民投票結果，第17案重啟核四，同意票為81447票、不同意票為73524票，投票率為43.41％。第18案反萊豬進口，同意票為84140票、不同意票為70800票，投票率為43.42％。第19案公投綁大選，同意票為85746票、不同意票為69314票，投票率為43.41％。第20案珍愛藻礁，同意票為83443票、不同意票為71252票，投票率43.41％。

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新竹市公民投票第一案，投票權人人數共35萬7083人，投票數15萬4923人，投票43.39％，同意訂定廢污水管理自治條例的票數為13萬1816票，不同意票為1萬9581票。

對於公投結果，長林智堅說，感謝每位投票的國人，一起完成台灣民主史上里程碑，國人做出的決定，讓台灣的能源轉型、國際經貿關係和民主深化，都往更好的方向邁進，更讓自由自信的台灣，走向世界的舞台。

新竹市首次的地方性公投結果，同意票數高達13多萬票、有效同意票達投票權人總額四分之一以上，林智堅說，他是提案連署人，支持公投喝好水主張，市民已透過民主方式，展現新竹人共同的期待。市府會啟動相關修法程序，守護市民飲水的工作也會持續進行。

國民黨新竹市黨部主委、市議會議長許修睿對於新竹市五項公投結果稍感寬慰，但四大公投都未過關令人遺憾，他認為，這是在民進黨操作下演變成政黨對決，尤其反萊豬公投無法過關，這點國民黨會深自檢討。

地方性公投過關，民進黨市議會黨團說，當然大家都支持喝好水，因為這是市民共識，未來也會在喝好水議題繼續努力，為市民爭取更大福祉。

台灣乾淨水行動聯盟及新竹市一群地方媽媽發起的全國首件地方性「喝好水公投」過關，聯盟感謝市民支持，更期待市府能重視民意，趕緊制定廢污水自治條例。

時代力量議會黨團呼籲市府應於3個月內研擬「新竹市廢污水自治條例」送議會審議，市議會應於下次定期會前完成審議程序

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