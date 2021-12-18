藻礁公投》出面認輸 潘忠政：將謙卑接受選舉結果

「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政在得知開票結果後與推動公投的夥伴相擁。（記者鄭瑋奇攝）

2021/12/18 20:00

首次上稿 19:06

更新時間 20:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕四大公投案隨著開票進入尾聲，第20案「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政今（18日）晚6點30分宣布公投失敗；潘忠政說，雖然很難受，也很難接受，還是要必須謙卑地接受公投結果，且沒有氣餒本錢，未來仍有五大項目需要持續關注、監督。

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「珍愛藻礁」公投同意票未達門檻，等於是中油第三天然氣接收站不避遷離桃園大潭藻礁海岸及海域；潘忠政表示，三接案未來發展會非常無法預測，因為再外推方案還要經過環差審查，若沒有通過政府是否用原方案，那應該就要重新做一次公民投票，因為政府是用再外推吸引人民、環保團體投下這票，沒通過要回去用原方案，相關人民、環團應該要站出來抗議，這有賴全民繼續觀察監督。

今日藻礁公投未通過，潘忠政表示，他是平常心在在看待，但坦承對這種結果有些失望，不過他認為環境保護能走進公投階段，將會是未來台灣環境保護運動起點，他們接下來會休息一段時間，調節身心的疲憊，未來隨時整隊再出發，對於環境守護是不會停止。對於執政黨不斷稱自己為台灣隊，潘忠政表示，它們是台灣隊，我們當然也是台灣隊，因為大家都是在這塊土地上生活，不論公投結果是什麼都是人民決定，也是台灣隊贏。

對於第20案公投同意票較不同意票少，潘忠政說，過去民調跟今天開票結果有很大差距，他認為，最大差異是在投入資源，他們只能用「空戰」，在網路上彼此支援、分享資訊，政府卻有很大資源，進入社區每個小據點，讓很多沒辦法透過網路吸收資訊民眾「在接收到政府給的錯誤資訊後做出決定」；年輕人部分過去聯署熱絡，但今天投票卻冷清，判斷也是因為很多「假資訊鋪天蓋地灌進他們腦袋」，「使他們產生很多懷疑」，進而因擔心投票做出錯誤決定，決定不去投票，這部分他覺得很遺憾。

潘忠政表示，今天雖然失敗，但藻礁保育運動一路走來已有豐富累積成果，從2008年開始，有各領域專業學者，前仆後繼到現場研究、調查、發表，讓社會大眾認識台灣有如此針對的自然地景。且在大家不段努力下，觀塘工業區面積一再縮減，潮間帶藻礁可避免完備填埋，政府也提出外推方案，承諾不挖浚海床。

潘忠政說，在藻礁保育這條路上還有許多未盡之事：

第一，中油第三天然氣接受站外推方案程序及法律訴訟仍在進行中，需要專業團體持續關注。

第二，三接工程對藻礁生態系究竟會造成何種負面影響，將來工業港及潮間帶藻礁被沙泥淤埋覆蓋的趨勢為何、生物數量是否減少、是否因自然環境被工程改變而遭其他強勢物種入侵，都需要長期觀察。

第三，中油編列藻礁保育經費執行是否落實，長期調查研究與監測結果是否符合客觀事實，還是僅為中油服務擦脂抹粉，都要持續監督。

第四，政府口頭宣示在觀塘三接只有兩座儲槽，但110年預算書卻看到三接再擴建計劃與預算，呼籲政府應該撤回。

第五，持續推動政府應依野生動物保護法，審議並劃設南桃園藻礁生態系野生動物保護區，或依文化資產保護法，就大潭藻礁啟動自然地景審議，並指定為自然地景。

「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政（右三）與珍愛藻礁行動聯盟夥伴鞠躬感謝選民。（記者鄭瑋奇攝）

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