最後一週翻盤！中研院調查 ：反萊豬公投藍綠不同意比例皆增加

反萊豬公投在投票前部分民調中同意票都居領先，但中研院社會所社會意向調查顯示，最後一週民進黨與國民黨的支持者中不同意票都明顯增加，最後逆轉。（法新社）

2021/12/18 21:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕反萊豬公投目前開票數已經超過5成，該案將可望遭否決，中研院社會所社會意向調查於選前3週針對公投4大議題的分析資料顯示，發現「反萊豬」一案明顯於最後一週大幅翻轉，其中民進黨支持者不同意的比例，從3週前的60%增加到最後一週的70%，國民黨支持者不同意的比例也從7%增加到15%。

中研院社會所所長陳志柔表示，3週前，原本萊豬同意與不同意的比例分別為38%、30%，2週前甚至同意與不同意的比例還呈現37%、28%，但到最後一週，也就是12月9日後，萊豬同意與不同意的比例翻轉為30%、36%，也就是說，在選前最後一週，萊豬的同意比例下降、不同意的比例大升，其中翻轉的來源，則和民進黨支持者不同意的比例從6成增加到7成，國民黨支持者不同意的比例，也從7%增加到15%，且兩政黨同意的比例都在下降。

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陳志柔分析，萊豬議題在最後一週有大幅度的翻轉，有幾大關鍵因素，包含中研院院士朱敬一從自身專業出發，提醒民眾該項公投若通過，將帶來的風險成本，如美國是台灣抵抗對岸威脅的重要盟友，該案通過可能會降低美國協防台灣國安的意願，中國武力占台機率增加，並指出若中國犯台成功，強調現在不是耍脾氣的時候；也有許多財經專家指出，若公投通過，將影響經濟，也讓保守選民紛紛歸位。

陳志柔表示，執政團隊在反萊豬議題著力甚深，除了動員支持者外，打出「外交」、「經濟」兩張牌後，讓原本支持反萊豬的民眾了解到，是否吃萊豬可以自行選擇，但國家必須遵守國際秩序與經貿承諾。

此外，經濟部長王美花也走訪各大工商團體爭取支持，農委會主委陳吉仲也積極深入各大農業團體宣講，包含過去只要談到萊豬開放就激烈抗議的豬農，完全沒有上街抗議；有農產業領域重量級人士表示，這次農委會針對萊豬做的配套，完全讓人沒話說，也指出若公投案真不幸通過，恐是衛福部端未善盡職責、解除民眾對食安疑慮所致。

而其他如「重啟核四」等議題，則是從3週前就呈現明顯不同意大於同意；「公投綁大選」議題則是逐步顯示兩者意見相當；「藻礁」議題，則是在最後一週，不同意者顯著增加、同意者減少。

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