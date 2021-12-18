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    開票完成！四大公投通通不通過 中選會：投票率41％

    四大公投案晚間8點12分開票結束，「不同意票」均多過「同意票」，全數不通過，4案的投票率介於41.08%至41.09%之間。（圖擷取自中選會「110年全國性公民投票中央選情中心」直播畫面）

    四大公投案晚間8點12分開票結束，「不同意票」均多過「同意票」，全數不通過，4案的投票率介於41.08%至41.09%之間。（圖擷取自中選會「110年全國性公民投票中央選情中心」直播畫面）

    2021/12/18 20:28

    〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投案因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延至今（18）日投票，經過4個多小時開票，晚間8點12分，全國所有投票所均已回傳開票結果，這次4項公投案「不同意票」均多過「同意票」，因此全數不通過，4案的投票率介於41.08%至41.09%之間。

    中選會本次在台北市中央聯合辦公大樓成立「110年全國性公民投票中央選情中心」，根據中選會在晚間8點12分的數據顯示，全國1萬7479間投票所，已全數開票完畢並回傳數據；由於4案的選票是分開領票，投票率接有些微不同，「重啟核四案」、「反萊豬進口案」、「三接遷建案」的投票率為41.09%，而「公投綁大選案」的投票率為41.08%。

    「重啟核四案」的同意票為380萬4755票，不同意票為426萬2451票；「反萊豬進口案」的同意票為393萬6554票，不同意票為413萬1203票；「公投綁大選案」的同意票為395萬1882票，不同意票為412萬38票；「三接遷建案」的同意票為390萬1171票，不同意票為416萬3464票。

    根據4大公投票的結果，沒有任何一案的同意票達到本次通過所需的495萬6367票門檻，也全部少於各案的同意票數，意即4案都不通過。而本次四大公投案分別是第17案至第20案，依序為「重啟核四案」、「反萊豬進口案」、「公投綁大選案」、「三接遷建案」。

    「公投法」明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

    而本次公投的總投票權人數為1982萬5468人的四分之一，換算後為495萬6367人，意即各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且必須多過不同意票，才能通過公投案。

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