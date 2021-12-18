四大公投完勝 民進黨雲林黨部：感謝人民用選票提供國策方向

民進黨雲林縣黨部感謝鄉親用選票給出政策的方向，黨會持續堅持改革。 （資料照，記者林國賢攝）

2021/12/18 22:00

〔記者林國賢／雲林報導〕4公投案雲林縣「不同意」完勝「同意」，民進黨雲林縣黨部感謝鄉親願意用選票給出政策的方向，黨不會以此自滿，會持續堅持改革。

民進黨雲林黨部主委江宗保表示，在公投成案之後，雲林黨部全力動員與立委劉建國、蘇治芬與所有的黨公職人員全力出動，向民眾說明公投內容與影響，並把人民為國家好，人民好的聲音與意見，彙整給執政團隊。

請繼續往下閱讀...

江宗保表示，雲林公投案不同意票全面大勝，但黨部並不會以此自滿，會持續反應地方心聲到中央，並與中央腳步一同，持續堅持對台灣最好的道路。

針對公投結果，劉建國表示，公投並不是政黨對決，是人民決定政策的方向，國家轉型的關鍵時刻人民願意站出來，為國家的未來做出選擇，這是民主真義與提升，不管是投同意票或是不同意票，都是為國家著想，都應該要給予尊重。

劉建國指出，4公投案都未通過，代表台灣人民了解國家發展正在起飛，不想再走回頭路，能源轉型必須繼續走下去，全力發展安全穩定的綠能供電，空汙越來越少，才會有更多台商回流、外商來台設廠；與民主國家陣營站在一起，政治經貿文化往來越來越熱絡，優秀農產品都能夠順暢銷售到許多國家，台灣崛起指日可待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法