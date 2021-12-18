呂秋遠「公投給我的啟示」酸爆藍營 2小時吸引3萬人按讚

關於此次公投結果，律師呂秋遠在臉書分享帶給他的啟示。（資料照）

2021/12/18 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投今晚開票，四項公投提案全數被否決，對此，長期關注政治議題的律師呂秋遠在臉書分享這次公投帶給他的幾點啟示，該文截至目前發出短短2小時，就吸引了超過3萬人按讚。

呂秋遠在臉書表示，這次公投議題的結果，帶給了他幾點啟示，首先，即使局勢很悲觀，也要堅持奮戰到最後一刻，好好做一件事，最終究會有好結果；他說，別以為老人家就是保守沒腦，還是有很多長者會為了未來的孩子想。

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呂秋遠認為，失敗無妨，但一定要檢討失敗的原因，像是國民黨只會認為戰犯是王力宏與冷氣團，可能還有侯友宜，但就是沒有黨主席朱立倫。

「邏輯與腦袋很好用，每個台灣人都應該要有。」看完這次公投結果，呂秋遠說，現在他相信多數人都慢慢會有，未來讓他感到有亡國感的投票應該會慢慢減少。另外，呂秋遠也說，不要聽一個人說了什麼，應該看他做了什麼，「例如有沒有去投票，或者是他愛不愛這個家。」

反萊豬公投一案，先前中廣董事長趙少康稱，如果婆婆逼媳婦一天喝6碗豬肝湯，萊劑殘量就超標了，對此呂秋遠也狠酸，「一天豬肝湯喝七碗，只會導致體重上升，以及婆媳關係中毒。」

呂秋遠也提及重啟核四公投領銜人黃士修，他認為，「不適當的代言人，不論是絕食、胡說八道或是耍寶，都會讓產品崩盤，再好的產品都沒用，更何況產品本身就有問題。」

呂秋遠點出，所有的事情都應該多方平衡與適可而止，只希望別人按照你的意思做，卻忽略別人做的改變，只會讓自己全盤皆輸。

根據公投結果，呂秋遠也認為，中國以非戰爭的手段入侵台灣的方式，終究會失敗，因為透過每一次的投票，我們都可以是國家的主人，自己的國家自己救。最後他也感謝所有台灣人，曾經參加過這場討論與投票，「結果雖然都是否決，但只要是民主投票，就都是台灣贏了。我一直都以身為台灣人為榮。」

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