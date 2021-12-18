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    國民黨慘敗！林金結：4個同意未充分溝通 點名首長戰術錯誤

    新北市議員林金結說，國民黨中央改為四個同意，戰略未經充分溝通就改變過於輕敵，導致基本盤反而萎縮。（資料照）

    新北市議員林金結說，國民黨中央改為四個同意，戰略未經充分溝通就改變過於輕敵，導致基本盤反而萎縮。（資料照）

    2021/12/18 21:04

    〔記者邱書昱／新北報導〕四大公投案今天投票，四個不同意完勝。國民黨中常委、新北市議員林金結認為，當初藍營喊出四個同意，未有充分黨內溝通，如此擴大戰場沒有討到便宜，還把兩案民間聲量給壓制，投票前夕點名地方首長也是戰略錯誤。

    林金結說，國民黨棄守高民意支持的「反萊豬」議題，改為「四個同意」，未有充分黨內溝通，戰線未能延續，戰略未經充分溝通就改變，過於輕敵，導致基本盤反而萎縮。

    示警綠軍反串點名批判 別中計「被賣了還幫人數鈔票」

    他也說，藍營在投票前夕點名地方首長也是錯誤戰術，造成黨內批判聲量大於對推動公投同意的聲量，失去焦點，現在更有綠軍反串在侯市長臉書帶風向點名批判，如果藍軍隨之起舞，正好落入綠軍的陷阱跟圈套，被賣了還幫人數鈔票。

    林金結也說，經統計，這次67萬人是首投族，未來也會投入2022年、2024年的選舉，這次投票結果應該做為未來國民黨在選舉上的戰略、戰術調整的重要參考，公投案的投票率、投票結果是對黨中央領導方針與是否掌握民意的階段成績單，建議應針對結果迅速調整腳步。

    林金結建議，國民黨應該擺脫幾十年前的老大心態，讓民意在前，讓民間力量做為國民黨堅實的後盾。

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